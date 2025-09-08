手島優、夫＆息子との家族ショット公開「理想の家族」「最高の誕生日」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの手島優が7日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】手島優、息子＆夫との3ショット
手島は、旅館の浴衣を着用した家族の写真とともに「去年行って虜になった【箱根強羅 玄】でお誕生日祝いしてもらいました」と旅館で自身の誕生祝いをしてもらったことを報告。「うれしー また来られたぁ うれしー」と絵文字を交えながら喜びをつづった。
続けて「ケーキのろうそくの火はてじっ子が代わりに全部吹き消してくれました…火消すのちょっと楽しみにしてたんだけど…かわいーから全然イイー（笑）」と、息子が懸命にろうそくの火を消そうとしている姿も公開した。
この投稿にファンからは「誕生日おめでとうございます」「最高の誕生日ですね」「理想の家族」「息子さんも、火を消すのを楽しみにしていた優ちゃんも可愛い」「癒やされる」などの反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
