【モデルプレス＝2025/09/08】元モーニング娘。’25の生田衣梨奈が7日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】モー娘。生田衣梨奈、美脚輝くオフショルミニワンピ姿

◆生田衣梨奈、オフショルミニワンピで美脚披露


生田は「かわいい雰囲気の写真撮れた」と東京ディズニーシーでのショットを公開。ミニ丈のオフショルダーワンピース姿で美しい脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「天使みたいな可愛さ」「綺麗」「癒される」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

