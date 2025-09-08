元モー娘。生田衣梨奈、美脚輝くオフショルミニワンピ姿「天使みたいな可愛さ」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】元モーニング娘。’25の生田衣梨奈が7日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】モー娘。生田衣梨奈、美脚輝くオフショルミニワンピ姿
生田は「かわいい雰囲気の写真撮れた」と東京ディズニーシーでのショットを公開。ミニ丈のオフショルダーワンピース姿で美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「天使みたいな可愛さ」「綺麗」「癒される」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆生田衣梨奈、オフショルミニワンピで美脚披露
