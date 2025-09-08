【愛猫にキュン】娘の布団をちゃっかり占領→どかせない愛らしさに17万いいね「わかる」「癒やされる」【ママリ】

「あなたのではありません」娘の布団を横取りした存在に17万いいね

にーこ*☺︎🎀10.5生(@neeko_aka)さんの投稿です。猫は温かいところが好きですよね。また、一番好きなところは、きっと家族のぬくもりが感じられる場所でしょう。





赤ちゃんが生まれたにーこ*☺︎🎀10.5生さんの家にいる猫ちゃん。この子には、お気に入りの場所があるようです。ある日、娘さんをお風呂に入れたあとに、微笑ましい光景を目にしました。

©neeko_aka

娘を風呂に入れて出てきたら、この様子。

それはあなたの布団ではありません✋

しっかりと枕に頭を乗せている猫ちゃん。リラックスしつつも、赤ちゃんの居場所を守っているようにも見えます。帰ってくるまでの間、ちょっとだけ…と思っていたら寝てしまったのでしょうか。赤ちゃんと猫ちゃんの関係性が分かるような、素敵な1枚です。



この投稿に「わが家の猫もよくやっていました」「猫がいる暮らしは子どもにとっても幸せですね」などのリプライが寄せられました。家族の幸せな生活が伝わってくる、すてきな投稿ですね。

犬あるある？気持ちよく寝ている場所に1万いいね

ちゃちゃ(@chacha210309)さんの投稿です。ペットとの暮らしには、さまざまな癒やしがありますね。甘えてくれたり、頼ってくれたりすると、たまらなく愛おしさがこみ上げるでしょう。



飼い主にぴったりくっついて安心するかわいらしいペットの様子をごらんください。

©chacha210309

飼い主が寝転んでできた三角スペースでスヤスヤ

飼い主さんが寝転んでできた三角形に、すっぽりおさまったわんちゃん。すやすや寝ていて、安心しきっている様子が分かります。狭い場所にムギュっとおさまる様子を見ると、飼い主さんに甘えている気持ちが伝わってきて、癒されますね。



この投稿には「ジャストフィット！」「天使がすっぽり」などのリプライが寄せられました。飼い主とのきずなを感じる、ほっこりエピソードでした。

まるでアイドル犬？2匹のフォーメーションに8万いいね

✩.*˚omot✩.*˚クゥ(18)あのん(4)つきひ(0)꙳★*ﾟ(@mooko4575)さんの投稿です。ペットを撮影しているとき、突然神がかったすばらしいショットが撮れることがありませんか？



投稿者さんは、かわいい愛犬たちの日常の様子を投稿しています。今回は、とても洗練された写真でした。

©mooko4575

なんかのフォーメーションみたいじゃない？

素晴らしい洗練されたフォーメーションとポーズ。わんちゃんたちの視線の先にはたくさんのカラスがいて、2匹そろって上を見ているところを、うまく撮影できたそうです。



この投稿に、「アイドルの歌い出しみたい」「令和のwinkじゃない？」など、アイドル顔負けのかわいらしさを絶賛するリプライが集まりました。楽しいお散歩中のかわいい投稿に、ほっこりしますね。

