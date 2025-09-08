松居直美、息子の思い出ショット添え29歳の誕生日を祝福「素敵な大人になりましたね」「おめでとうございます」
タレントの松居直美（57）が8日、自身のSNSを更新。「昨日は息子の誕生日でした」と報告し、息子の思い出ショットの数々を披露した。
【写真】「写真を見て、優しい子なんだろうなぁ〜って思います」松居直美の息子の横顔ショット
「小学校の卒業式は、校長室で卒業証書をいただいたよね。リラックスして、とても嬉しそうだったのを覚えています。お母さん、上手く言葉が出てこないな」と感慨深げにつづり、8枚の写真をアップ。
29歳を迎えた息子に向け「とにかく、おめでとう」と祝福の言葉を伝えるとともに、「生まれてきてくれてどうもありがとう」と感謝の気持ちも記した。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「写真を見て、優しい子なんだろうなぁ〜って思います」「素敵な大人になりましたね」「20代ラストも楽しみましょう」「素敵な1年になりますように！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
