本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴ら『北くんシェア』キャストが浴衣姿に リアルイベント「絶対に成功させたい」
カンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」枠『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の特別イベント『北くん達がかわいすぎて手に余るのでイベントでもシェアすることにしました。』が8日、東京・豊洲PITで開催される。イベントを前に、本田翼らキャストが報道陣の取材に応じた。
【全身カット】涼しげですてき…！浴衣姿で登場した本田翼＆志田未来＆岩瀬洋志
イベントには本田のほか、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴、おいでやす小田、CENT（セントチヒロ・チッチ）、This is LAST（菊池陽報、鹿又輝直）が参加し、それぞれ夏らしい浴衣姿で登場。
ファンとともにつくりあげるイベントを前に本田は「ドラマイベントは初めてなので、カンテレさんってすごく面白いこと考えるなと思いましたし、きょうのイベントは絶対に成功させたいと思っています！」とにっこり。
志田も初めてだといい「どんなイベントになるのかドキドキしています。イベントをさせていただけるということは、ドラマがすごく愛されているんだなと実感したので、こういう機会をいただけてうれしいです」と喜んだ。
ドラマイベント経験者だという岩瀬は「こうして同じファンの皆さんと実際にお会いして、その熱量や愛を感じられるのがすごく楽しみです」と話し、増子は「作品名が発表されてから、イベント名にしやすそうだなとイメージができていて、すごく楽しいイベントになるんじゃないのかな」と声を弾ませていた。
今作は老若男女問わず、すべての人を虜（とりこ）にする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと、真中北（岩瀬）に恋をした、看護師・浅田南（本田）、パン屋の店員・比留間東子（志田）、書店員の西野悠（増子）の3人が、これ以上恋のライバルを増やすまいと北くんの愛を3等分ずつシェアする「33％の会」を結成。北くんと4人での同棲生活を送るというシェアラブコメディー。原作は榊こつぶ氏の同名漫画で、双葉社の月刊漫画誌『JOUR』で連載されている。
【全身カット】涼しげですてき…！浴衣姿で登場した本田翼＆志田未来＆岩瀬洋志
イベントには本田のほか、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴、おいでやす小田、CENT（セントチヒロ・チッチ）、This is LAST（菊池陽報、鹿又輝直）が参加し、それぞれ夏らしい浴衣姿で登場。
志田も初めてだといい「どんなイベントになるのかドキドキしています。イベントをさせていただけるということは、ドラマがすごく愛されているんだなと実感したので、こういう機会をいただけてうれしいです」と喜んだ。
ドラマイベント経験者だという岩瀬は「こうして同じファンの皆さんと実際にお会いして、その熱量や愛を感じられるのがすごく楽しみです」と話し、増子は「作品名が発表されてから、イベント名にしやすそうだなとイメージができていて、すごく楽しいイベントになるんじゃないのかな」と声を弾ませていた。
今作は老若男女問わず、すべての人を虜（とりこ）にする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと、真中北（岩瀬）に恋をした、看護師・浅田南（本田）、パン屋の店員・比留間東子（志田）、書店員の西野悠（増子）の3人が、これ以上恋のライバルを増やすまいと北くんの愛を3等分ずつシェアする「33％の会」を結成。北くんと4人での同棲生活を送るというシェアラブコメディー。原作は榊こつぶ氏の同名漫画で、双葉社の月刊漫画誌『JOUR』で連載されている。