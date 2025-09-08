酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」に乗って、日本海に沈む夕日を眺める酒田港クルーズが6日行われ、乗客たちは雄大な自然の美しさを楽しみました。



定期船「とびしま」の酒田港クルーズは、海の上から酒田のまちと夕陽を眺める毎年夏の恒例イベントとして人気を呼んでいます。



ANA庄内ブルーアンバサダー西村里帆さん「ご乗船ありがとうございます」





6Ｈは、全日空の客室乗務員庄内ブルーアンバサダーが乗船し、旅客機の機内さながらのアナウンスで乗客の気分を盛り上げます。ANA庄内ブルーアンバサダー西村さん「本日の船長は秋葉、客室を担当しますのは西村でございます。航海時間は1時間を予定しており間もなく出航いたします。皆様どうぞお楽しみください」日が西に傾く午後5時半、定期船「とびしま」はおよそ200人の乗客を乗せて岸壁を離れます。この日は、日本海の波もとても穏やかで船は一気にスピードを上げ港の外へ。海上は雲がほとんどなく水平線が見渡せる中、日はどんどん傾きいよいよ日本海に夕日が沈む時間を迎えます。酒田市の高校生「すごいきれいな景色がたくさんあって海の上ってあまり行ったことが無くて初めての体験で楽しかったです」東根市から「最高です。リフレッシュ。日頃の疲れが吹っ飛びます」空が茜色に染まり月が輝きを増す中、定期船とびしまは雄大な自然を満喫した乗客をのせて酒田港の岸壁へと帰港しました。