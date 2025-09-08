ディセンシアのホリデー限定キットが登場♡冬だけの特別ボックス

ポーラ・オルビスグループのDECENCIAから、冬にぴったりの「ディセンシア ホリデーキット」が2025年11月5日より数量限定で登場します。シワ改善美容液「リンクルO／L コンセントレート」の本品をメインに、美白※1やうるおいケアに特化した3種類の美容液、さらにローションとクリームのミニサイズがセットに。特別仕様の2段ボックスに詰め込まれた豪華なキットで、冬の肌に上質な輝きを纏ってみませんか。

シワ改善美容液を中心とした豪華キット

「ディセンシア ホリデーキット」（8,800円・税込）は、敏感肌用シワ改善美容液「リンクルO／L コンセントレート」（30mL・本品）がメイン。

表皮から真皮まで広く効き、弾むようなハリを叶える有効成分「D-リンクルアミド※3」を配合し、未来のシワまでケアします。敏感肌に寄り添いながら高機能ケアを叶える、贅沢な一品です。

※3 ナイアシンアミド

LUSH「死者の日」限定11種♡文化を彩る特別コレクション登場

美白※と保湿ケアを叶えるミニサイズ

ディセンシア ホワイトF／L コンセントレート 医薬部外品

内容：8mL

ディセンシア モイストS／C コンセントレート 医薬部外品

内容：8mL

ディセンシア ディセンシー ブライトリフト ローション 医薬部外品

内容：20mL

ディセンシア ディセンシー ブライトリフト クリーム 医薬部外品

内容：8g

ホリデーキットには、人気の美容液3種がミニサイズでセットになっています。

特別仕様ボックスで冬の贈り物にも

今回のキットは、ラグジュアリーな2段仕様のボックスに収められた特別デザイン。大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりです。

アルコール不使用、合成香料不使用、アレルギーテスト済み※など敏感肌への配慮もうれしいポイント。冬の肌に寄り添う限定アイテムで、特別なスキンケア習慣を楽しんでみてください♡

※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

冬限定のディセンシアでご褒美ケアを♡

「ディセンシア ホリデーキット」は、敏感肌の方でも使いやすい高機能スキンケアを一度に堪能できる特別なセットです。

シワ改善から美白※、うるおいまで多角的にサポートし、冬の乾燥シーズンを贅沢に乗り切れる内容。

8,800円（税込）で手に入るこの限定ボックスは数量に限りがあるため、早めのチェックがおすすめです。大切な人への贈り物にも、自分の肌へのご褒美にもぴったりの逸品です。