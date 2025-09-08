歌手で女優の酒井法子さん（54）が自身のインスタグラムを更新。2025年12月に行われるクリスマスディナーショーの告知画像での、衝撃的な最新姿が話題となっています。



【写真】「何歳になっても美人」へそ出しバニーガール姿の酒井法子さん

「久々の大阪です！楽しみすぎまぁす」というコメントとともにアップされた告知画像には、大胆な「バニーガール」衣装の酒井法子さんの姿が写っています。ヒット曲「碧いうさぎ」をイメージしたかのような青と紫を基調としたふわふわ素材のセットアップで、しなやかなくびれ、すらっと伸びた美脚を強調するセクシーな衣装に、頭にはウサギ耳のカチューシャ、首には紫のチョーカーを着けています。



酒井さんは「ボディビル女王」安井友梨さんを尊敬しており、自身も11年間トレーニングを続けていることから、その露出した体からは引き締まった様子が伺えます。



大胆な衣装を身にまとい、青いアイシャドウと艶のあるリップを施し妖艶な笑顔を見せる酒井さんの姿にコメントでは「ホンマに何歳になっても美人」「色っぽい」「表情も素敵」と多くの称賛の声が寄せられました。



しかし一方でSNS上では、過去に酒井さんが介護を勉強する意思を表明し、大学にも入学していたことから「介護の仕事は？」「介護士にはならんかったんかい」「どういう道を歩もうと自由だけどこの方向なんだ」「吹っ切れてる」「まだ芸能活動していたんか」などの批判的な声も寄せられました。



ディナーショーは12月15日にホテル日航金沢で開かれ、SS席40000円、S席35000円。12月22日リーガロイヤルホテル大阪で開かれる回は42000円。いずれもお料理、お飲み物、税金、サービス料込み。



酒井さんは、シングル「男のコになりたい」でレコード・デビュー。その後、ミリオンセラー「碧いうさぎ」等の多くのシングル・アルバムを発表。女優としてテレビ・映画・CMでも活躍し、中国・香港・台湾をはじめとするアジア各地でも人気を博し、現地でのコンサートも成功しています。2009年に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕され、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を受け、2012年に芸能界に復帰しました。