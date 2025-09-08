「陶器屋の外で売られていたこのカエルを眺めてたら、ご主人が『かわいいでしょ、それ』と話しかけてくださったので、『これは口に何を入れるんですか？』と聞いたら、『入れ…？え？口に？入れる？？入れない、なにも。』」



【写真】「え？口に？」とまどった、店主の答えは…

そんなエピソードを投稿したのは、番組制作会社で働く「ちまき」さん（@agumilk）。有田焼のミニチュアシリーズ「有田焼ミクロス」の小さなカエルとの出会いが、SNSで大きな反響を呼んでいます。



「ろうそくでも？線香でも？」と聞いたら…まっすぐ返ってきた「入れない」

ちまきさんが一人旅で訪れた陶器店の店頭には、信楽焼のたぬきや小さなカエルたちが並んでいました。「うわぁ、かわいい！」と足を止めたところ、お店のご主人が声をかけてくれたそうです。



「ご主人もかわいいと思ったものを集めて、店頭に並べているんだと感じてうれしかったんです。ただ、口が大きく開いたカエルを見て“何か入れるものだろう”と思い、『これは口に何を入れるんですか？』と尋ねたら…」



返ってきたのは意外な答え。



「『え？口に？入れないよ、入れない、何も。』とまっすぐ返してくれて…ハートを射抜かれました。」



“かわいいだけの存在”に共感の声多数

この投稿には、「私も同じこと聞きました」「かわいいだけの存在、素敵ですよね」「うちにもいます！」と共感の声が殺到。特に「爪楊枝立てでは？」という意見に対し、ちまきさんは「入れたら“うぷっ”ってなりそうなくらい小さい」と笑います。



また、この反響を受け、有田焼ミクロスを扱う三光堂がXアカウントを開設し、カエルの再販も実現したのだとか。



「知らない誰かが大切にしてきたものが、また新しく誰かの手に渡っていく。かわいいって本当にパワーがあると思いました」



「理由なんていらない」“ただ好き”を共有できる喜び

「普段、『それ何で持ってるの？』と聞かれると『かわいいから』と答えても終わってしまうことが多かったんです。でも、今回みたいに“かわいい”を共感してくれる人がたくさんいることがすごくうれしくて」



ちまきさんは今後も「かわいいと思ったものを見つけたら、また発信していきたい」と話します。



ただそこにいるだけで人を笑顔にする、小さなカエル。「存在理由を求めないでいいんだと気づかされた」「見ているだけで心が和む」といったコメントがSNSで相次いでいます。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）