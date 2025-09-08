秋篠宮家の長男悠仁さまは9月6日、19歳の誕生日を迎えられました。宮内庁公式インスタグラムでは、成年式の儀式の様子を、動画や30枚を超える写真でくわしく伝えました。平安絵巻さながらの光景に、ネット上では「平安時代からタイムスリップ」「正真正銘の貴公子」などの声が相次いでいます。



【写真】佳子さま、笑顔で頭を下げてお見送り

「平安絵巻そのもの」「大学生の姿とのギャップが」

秋篠宮さまが成年して以来40年ぶりの儀式。悠仁さまは昨年、成人を迎えられましたが、大学受験だったため、19歳での開催となりました。



悠仁さまは6日朝から、8つの儀式や行事ごとに、モーニングコート、未成年の装束「闕腋袍（けってきのほう）」、成年の装束「縫腋袍（ほうえきのほう）」、燕尾服などの服装で臨まれました。



悠仁さまの装束姿に、ネット上では「あまりにもお似合い」「美しい」「高貴で凛々しい」「平安絵巻そのもの」「大河ドラマのよう」「大学生の姿とのギャップが」「重い衣装だろうに涼しげなお顔」など、感嘆する声が相次ぎました。



幼少期から愛する“ある生き物”が動画出演

宮内庁インスタでは、一日を振り返る動画も公開。やさしいまなざしで見守る天皇皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻の表情のほか、トンボが苔の上に止まった瞬間を大写しにする場面も。



悠仁さまといえば、幼少期からトンボがお好き。小学生の頃からトンボ研究に励み、高校生のときには皇居内のトンボの生態について共同論文を発表。今年3月の記者会見では、筑波大入学後の意気込みについて「以前から興味を持つ昆虫、とりわけトンボを含め幅広く学んでいきたい」と話されていました。また、成年式後の夕食会で出席者に贈られた「ボンボニエール」（砂糖菓子を入れる小さな器）はトンボ柄でした。



悠仁さまの記念の日の動画に、幼い頃から愛するトンボをさりげなく出演させた宮内庁インスタ担当者。悠仁さまへの愛や心遣いが感じられるひとコマといえそうです。