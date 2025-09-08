【ママたちのふるさと納税】スキな返礼品派？住んでる地へ還元派？【第2話まんが】#ママスタショート
みなさんは「ふるさと納税」制度を活用していますか？ 生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や応援したい地域など、自分で寄付先を選択することができるこの制度。新鮮野菜に旬のフルーツ、魚介類やお肉など、その土地ならではの返礼品を受け取っている人も多いのではないでしょうか。今回はそんな「ふるさと納税」にまつわる楽しいエピソードをショート形式でお届けします。
今回は、女子会での“ふるさと納税”トークで起こったエピソード。
仲よし3人トリオで集まっての女子会！ 楽しいおしゃべりに花が咲くなか、話題は“ふるさと納税”の話に。
「ふるさと納税してる？」
「私はしないよ！ 自分の住んでいる自治体に納税するのが筋ってもんでしょ」
たまにいらっしゃいますね、ふるさと納税真っ向拒否の方。いろいろな考え方の人がいますから。うんうん。
「私は出身地に納税していて……」
「住んでいる地域にふるさと納税すると返礼品もらえないのでは？」
「も〜そういうんじゃーなくて〜。わかってないなぁー」
……そういうんじゃなかったら、なんなんだろう。まあ、誰の意見も間違ってはいませんしね。ふるさと納税をするもしないも「あなた次第です」！
ふるさと納税にまつわるお話、みなさんはどんな体験がありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
