¡Ö¤¢¤é¤Ä¤¤¤Ë¡ª¥­¡¼¥Ê¡ª¡×¥²¥¤¸øÉ½¤ÎÉ×ÉØ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kiina_kiyoshi_hikawa ¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡Ö¥¢¥¿¥·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×

¡¡¥²¥¤¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Áõ»Î¤Ç²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¡¢É¹Àî¤­¤è¤·(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9/5¤Ï²æ¤¬²È¤Î¡ØKIINA.µ­Ç°Æü¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó(½÷Áõ»Î)¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸¡¼¥¿¡£¡ÖKIINA.¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢5Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025¡ÁKIINA¡ÇS LAND¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢É×¤â´Þ¤á¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¥É¥ê¥¢¥ó¤Ï²Î¼ê¡Ö¥Þ¥µ¥­¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÃËÀ­¡Ö¥­¥é¤¯¤ó¡×¤È·ëº§¡£¡Ö²Î¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¶­³¦¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¹Ô¤­Íè¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¯»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¹Àî¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¥É¥ê¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¡¢¹¹¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤£¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´î¤Ó¤òÊ¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£

É¹Àî¤­¤è¤·¤È3¥·¥ç¥Ã¥È​¡ª
(º¸¤«¤é)¥É¥ê¥¢¥ó¡¢É¹Àî¡¢¥­¥é¤¯¤ó
(¥Þ¥µ¥­ ¥É¥ê¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@masaki_durian¤è¤ê)
·ëº§¤·¤¿¥­¥é¤¯¤ó(º¸)¤È¥É¥ê¥¢¥ó
(¥É¥ê¥¢¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@masaki_durian¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥­¥ã¡¼ Ì´¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¤ª¤«¤¿¤È²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤«¡Á¡×¡Ö¤¢¤é¤Ä¤¤¤Ë¡ª¥­¡¼¥Ê¡ª¡×¡Ö¶¦±é¤ÎÌ´³ð¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£


 