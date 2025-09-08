¡Ö¤¢¤é¤Ä¤¤¤Ë¡ª¥¡¼¥Ê¡ª¡×¥²¥¤¸øÉ½¤ÎÉ×ÉØ¤¬àÆ´¤ì¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·á¤È3¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥¢¥¿¥·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×
¡¡¥²¥¤¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Áõ»Î¤Ç²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¡¢É¹Àî¤¤è¤·(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9/5¤Ï²æ¤¬²È¤Î¡ØKIINA.µÇ°Æü¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó(½÷Áõ»Î)¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸¡¼¥¿¡£¡ÖKIINA.¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢5Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKIYOSHI HIKAWA+KIINA. Concert Tour 2025¡ÁKIINA¡ÇS LAND¡×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢É×¤â´Þ¤á¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¥É¥ê¥¢¥ó¤Ï²Î¼ê¡Ö¥Þ¥µ¥¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÃËÀ¡Ö¥¥é¤¯¤ó¡×¤È·ëº§¡£¡Ö²Î¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¶³¦¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¯»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¹Àî¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¥É¥ê¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¡¢¹¹¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤£¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´î¤Ó¤òÊ¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¥ã¡¼ Ì´¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¤ª¤«¤¿¤È²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤«¡Á¡×¡Ö¤¢¤é¤Ä¤¤¤Ë¡ª¥¡¼¥Ê¡ª¡×¡Ö¶¦±é¤ÎÌ´³ð¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£