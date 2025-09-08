¡Öº¹¤ò1Ç¯¤ÇËä¤á¤¿¤Î¤¹¤´¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢Æü¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¤ÎÄá²¬¿µÌé»á¤¬¸ì¤Ã¤¿Í¥¾¡Áè¤¤
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸µÊá¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Äá²¬¿µÌé»á¤¬¡¢¹ÓÌÚÂçÊå»á¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹ÓÌÚÂçÊå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¡¢¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÕÀè¤Ï¤¹¤´¤¯¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¤È¤·¡¢ºòÇ¯2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö13.5¥²¡¼¥àº¹¤ò1Ç¯¤ÇËä¤á¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ºòÇ¯²ÃÆþ¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ë¼´¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ã£¤äÌøÀî¡¢ÅÄµÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¤¬ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ï¡¢ÌøÀî¤ä¾å¸¶¤éÃæ·Ñ¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£µ¨¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤¬´°Åê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅÐÈÄ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÄ¾¶á¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è6»î¹ç¤Ï¡Ö¶áÆ£¤È¾¡Éé¤·¤¿¤«ÈÝ¤«¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»³Àî¤â¡Ö·Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Äá²¬»á¤Ï14¡Á17Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËºßÀÒ¡£2014Ç¯10·î2Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£