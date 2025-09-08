¤ß¤Á¤Î¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎµÏ¿¡¡ÃæÂ¼¹¸à¤é¤·¤¤á°ìÈ¯²óÅú¡¡¹â¹»ÄÌ»»à1¥Ð¥ó¥Èá¤«¤éËá¤¤¤¿¥×¥íµ»
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡ÀÄ¿¹¸©¹°Á°¡¢½©ÅÄ¤ÈÂ³¤¤¤¿¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬ÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£8·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¹°Á°¡Ë¤ÇÃæÂ¼¤¬ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢27Æü¤ÎÆ±Àï¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤Çº£µÜ¤¬ÄÌ»»400µ¾ÂÇ¡£º£µÜ¤Î¡¢´û¤ËÃ£À®¤·¤¿ÄÌ»»100ËÜÎÝÂÇ¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÅþÃ£¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¶èÀÚ¤ê¤Î1500°ÂÂÇÌÜ¤òËÜÎÝÂÇ¤Ç·è¤á¤¿¡£ÄÌ»»69¹æ¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤Ç¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤é¤·¤¤°ìÈ¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£³«ËëÅö½é¤ÎÂåÂÇÀìÇ¤¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤äÊ»ÍÑ¤ÈÌò³ä¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡º£µÜ¤Ï¥×¥í¤ÇÇÝ¤Ã¤¿»Å»ö¤Ç400µ¾ÂÇ¤ò¿ô¤¨¤¿¡£ÂçÊ¬¡¦ÌÀË¹â¤Ç¤Ï¹â¹»ÄÌ»»62ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¥Ð¥ó¥È¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Ð¥ó¥È¤Ï¡Ë1²ó¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¹Ã»Ò±à¤ÇÁ´Á³ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¡£À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤ËÆþ¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¾®µ»¤òËá¤¤¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2·³¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Ë½é¤á¤Æ¡Ê1·³¤Ç¡Ë¥Ð¥ó¥È¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë°ì¤Ä¤ÎÀ®¸ù¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î2Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤¬Æ±ÅÀÂÇ¡¢º£µÜ¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤Î9·î¤ËÆþ¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÏ¤ÏÀäÂç¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤ÆÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤¿º£µÜ¤ÎÁá´üÉüµ¢¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë