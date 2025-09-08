TUY

写真拡大

■台風16号(ターファー)

【画像】台風16号(ターファー)の位置・進路　全国の天気

2025年9月8日15時50分発表　気象庁

8日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    華南
中心位置    北緯23度00分 (23.0度)
東経111度35分 (111.6度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    990 hPa
最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域    南東側 390 km (210 NM)
北西側 220 km (120 NM)

9日3時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯23度50分 (23.8度)
東経110度10分 (110.2度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    65 km (35 NM)

9日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯24度30分 (24.5度)
東経109度00分 (109.0度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    120 km (65 NM)
 

■全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2157036?display=1