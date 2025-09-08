【台風情報】台風16号(ターファー)のこのあとの勢力と進路を詳しく あすには熱帯低気圧になるか 最大瞬間風速35メートル予想 日本方面には向かわず 全国の天気を画像で 気象庁
■台風16号(ターファー)
2025年9月8日15時50分発表 気象庁
8日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 華南
中心位置 北緯23度00分 (23.0度)
東経111度35分 (111.6度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 990 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)
北西側 220 km (120 NM)
9日3時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯23度50分 (23.8度)
東経110度10分 (110.2度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 65 km (35 NM)
9日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯24度30分 (24.5度)
東経109度00分 (109.0度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 120 km (65 NM)
■全国の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2157036?display=1