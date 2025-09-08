山本美月、2歳わが子と初めての親子2人旅で万博へ「可愛いー」「楽しそうで何よりです」 夫は瀬戸康史
俳優・瀬戸康史（37）の妻で俳優の山本美月（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。2歳のわが子と共に開催中の『EXPO 2025 大阪・関西万博』に出かけたことを報告し、会場での写真をシェアした。
【写真】「なんと基本的に子とふたり」万博を満喫する山本美月
「先日ついに万博へ。現地で友達とも合流したけど、なんと基本的に子とふたり」と書き出し、サングラス姿の自身のショットやパビリオン、食したグルメなど、6枚の写真をアップ。なお、今回が初めての“親子2人旅”だったそうだ。
山本は「なかなかレベル高い初2人旅だったけど、私と子は最初にミャクミャク様のくじ引きで2等を当てられたので、満足でした！笑 ミャクミャク焼きも食べたし」「のんびり大屋根リングの下で休憩する時間が圧倒的に多かったけど、そんな過ごし方も良いなぁと」と振り返りながら、一時合流した友人に向け「途中友達居なきゃ無理だったなぁ。感謝」とメッセージを届けていた。
コメント欄には「行ったノネ！」「難易度高めのお出かけお疲れ様でした。旦那なしで小さい我が子と遠出ってチャレンジですよね」「楽しそうで何よりです」「可愛いー」など、さまざまな声が寄せられている。
山本は2020年8月に瀬戸と結婚。23年5月に第1子が誕生した。
