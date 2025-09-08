ゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』壬氏のモーション初公開 上裸で鍛錬する姿に「かっこいい!!」」「目のやり場に…」「心臓に悪い」
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』初のオンラインゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』の公式Xが8日までに更新され、壬氏のモーションが公開された。
【動画】公開された上裸で凛々しく鍛錬する壬氏のモーション
同ゲームは、ゲームサービス「#G123」で配信されるブラウザゲームとなる。投稿では、「モーション紹介」と題し、ゲームに登場する壬氏のモーションを初公開。同時にG123の公式YouTubeではショート動画も公開され、「【真面目に鍛錬！汗が眩しい「#壬氏」】TVアニメ『#薬屋のひとりごと』ゲーム用モーション初公開！」と紹介された。
モーション動画では、髪をひとつに括り、上裸姿で右手に木剣を握り汗を滴らせながら鍛錬に励む凛々しい表情の壬氏が描かれた。ネット上では、「待って待って、目のやり場に… 壬氏様イケメンやって」「またお色気で攻めてきたな!! 早くゲームやらせろください」「心臓に悪い」「壬氏様かっこいい!!」「やるの楽しみです」ととの反響が寄せられている。
『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』は、テレビアニメ『薬屋のひとりごと』を原作とした育成型シミュレーションゲーム。 本作では、プレイヤーが主人公・猫猫を育てて、宮中や花街で起こるさまざまな相談事や事件の解決に挑む。
