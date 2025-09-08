月10学園ドラマ『ぼくほし』磯村勇斗が“父”と突然の再会・混乱… 光石研コメント＆ゲストキャスト
俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜 後10：00）第9話が、きょう8日に放送される。健治（磯村）の父・誠司（光石研）が登場。2度目の親子共演となる。
【第9話場面カット多数】健治の父・誠司（光石研）が登場
ドラマタイトルの略称は『ぼくほし』。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公の白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。主人公にとっての良き理解者となるヒロイン・幸田珠々（堀田真由）、理事長・尾碕美佐雄（稲垣吾郎）、さらに生徒や教員たちが物語を織りなす。
第9話は文化祭が描かれ、健治の父が学校に現れる。健治は別々に暮らしてきた誠司と突然の再会となり、父と理事長が旧知の仲だとも分かり、混乱して倒れ込んでしまう。
ゲストキャストでは、本島純政と田畑志真が元生徒会副会長・斎藤瑞穂（南琴奈）の幼なじみ役を演じる。2人の登場で、斎藤は思わぬ事件に巻き込まれていき…。
■光石研コメント
健治を演じる磯村さんとはこれまでも何度か共演がありますが、地に足がついていて、着実に一歩ずつ進んでいらっしゃるイメージがあります。協調性がありバランス感覚が優れていて、いろいろな役を演じることができる若きスターですよね。周囲への気遣いのすばらしさは昔から変わらないです。
第9話は、息子の健治と離れ離れになってから初めて再会するという、私が演じる誠司にとってとても大切な回で、撮影を楽しみにしていました。誠司自身が教育者ということもあり、過去に健治の育て方を間違えたことは自覚していると思うんです。家を出ておばあちゃんの家に行ってしまい、どうしてこうなってしまったのかと複雑な思いを抱えていたはずです。複雑な関係性、いろいろとせめぎあった感情、ぜひご注目いただきたいです。
このドラマは、一見やわらかい包装紙に入った甘いケーキのように思わせておいて、実はかじってみると奥底にビターな風味が残るような作品です。手触りが良く、かわいらしい世界観だけど、世の中このままで大丈夫？と世間にちょっとだけナイフを突きつけるような。脚本家の大森美香さんが書かれるキャラクターが魅力的で、奥が深い作品になっています。ドラマに出演している自分もウーっと感動してしまうこともあります。監督・スタッフが毎カット丁寧に作っているので、できるだけ大きい画面で隅々まで見ていただけたらうれしいです。
