瀬戸朝香、「大好きな友」佐藤栞里と仲良し2ショット「お二人とも可愛い」「すごく楽しそう」
俳優の瀬戸朝香（48）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。モデルでタレントの佐藤栞里（35）との仲良し2ショットを公開した。
【写真】「お二人とも可愛い」「すごく楽しそう」“大好きな友”佐藤栞里と2ショットの瀬戸朝香
瀬戸は「し〜ちゃんとご飯っ とにかくいっぱい笑った！ 良い時間でした」とつづり、屋外で寄り添いながら笑顔を見せる佐藤との2ショットを披露。「#大好きな友」とハッシュタグを添えて投稿された写真には、ピースサインや顔を寄せ合いながら大笑いする姿がとらえられており、親しい関係性が伝わってくる。
コメント欄には「お二人とも可愛い」「すごく楽しそう」「秋を感じるお写真、素敵です」「美しい」といった声が寄せられ、ファンからも和やかな雰囲気を称賛する声が相次いでいる。
