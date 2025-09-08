USJ、「NO LIMIT! カウントダウン 2026」入場チケット情報を公開年パス保持者は10月7日から、一次抽選は10月10日から開始
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、12月31日に開催する「NO LIMIT! カウントダウン 2026」の入場チケット情報を公開した。
今回は「パーティ・パス」チケットの販売スケジュールが公開された。「パーティ・パス」を持っていれば、12月31日19時から2026年1月1日の21時（パーククローズ）まで何度でも入退場できる。なお、「NO LIMIT! カウントダウン 2026」に関するイベント内容や各種チケットの詳細は、9月24日に公式 WEBサイトにて発表される予定だ。
「NO LIMIT! カウントダウン 2026」入場チケット「パーティ・パス」販売スケジュール
「NO LIMIT! カウントダウン 2026」入場チケット「パーティ・パス」は、各所で抽選販売、先行販売を実施し、11月17日より一般販売が行なわれる。なお、年間パス（グランロイヤル）限定先行販売が実施されるが、利用には9月25日までにユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの購入が必要。年間パス（グランロイヤル）限定先行販売や抽選販売の詳細は公式 WEBサイトで確認できる。
年間パス（グランロイヤル）限定先行販売
10月7日（火）12時～10月9日（木）23時59分
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト
一次抽選応募期間
10月10日（金）12時～10月13日（月）23時59分
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト
一次当選発表＆購入期間
当選発表：10月23日（木）12時
購入期間：10月23日（木）12時～10月26日（日）23時59分
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト
二次抽選応募期間
10月24日（金）12時～10月27日（月）23時59分
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト
二次当選発表＆購入期間
当選発表：11月5日（水）12時
購入期間：11月5日（水）12時～11月8日（土）23時59分
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト
ローソンチケットプレリクエスト先着先行販売
11月6日（木）12時～11月16日（日）22時
販売窓口：ローソンチケット（WEBサイト）
一般販売
11月17日（月）12時～
販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト、ローソンチケット（WEBサイト）／店頭の Loppi、パートナーホテル（一部除く、宿泊者への販売のみ）
※「パーティ・パス」をお持ちの方は、2025年12月31日（水）19時から2026年1月1日（木）の21時（パーククローズ）まで何度でも入退場できます
※2025年12月31日（水）有効の各種スタジオ・パス（対象外の年間パスを含む）をお持ちの方のパーク滞在可能時間は2025年12 月31日（水）17時までです
※2025年12月31日（水）17時～19時はパークはクローズします
※2026年1月1日（木）有効の各種スタジオ・パス（年間パスを含む）をお持ちの方は、2026年1月1日（木）2時から入場できます
