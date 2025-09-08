【NO LIMIT! カウントダウン 2026】 12月31日 開催

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、12月31日に開催する「NO LIMIT! カウントダウン 2026」の入場チケット情報を公開した。

今回は「パーティ・パス」チケットの販売スケジュールが公開された。「パーティ・パス」を持っていれば、12月31日19時から2026年1月1日の21時（パーククローズ）まで何度でも入退場できる。なお、「NO LIMIT! カウントダウン 2026」に関するイベント内容や各種チケットの詳細は、9月24日に公式 WEBサイトにて発表される予定だ。

「NO LIMIT! カウントダウン 2026」入場チケット「パーティ・パス」販売スケジュール

「NO LIMIT! カウントダウン 2026」入場チケット「パーティ・パス」は、各所で抽選販売、先行販売を実施し、11月17日より一般販売が行なわれる。なお、年間パス（グランロイヤル）限定先行販売が実施されるが、利用には9月25日までにユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの購入が必要。年間パス（グランロイヤル）限定先行販売や抽選販売の詳細は公式 WEBサイトで確認できる。

年間パス（グランロイヤル）限定先行販売

10月7日（火）12時～10月9日（木）23時59分

販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

一次抽選応募期間

10月10日（金）12時～10月13日（月）23時59分

販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

一次当選発表＆購入期間

当選発表：10月23日（木）12時

購入期間：10月23日（木）12時～10月26日（日）23時59分

販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

二次抽選応募期間

10月24日（金）12時～10月27日（月）23時59分

販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

二次当選発表＆購入期間

当選発表：11月5日（水）12時

購入期間：11月5日（水）12時～11月8日（土）23時59分

販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト

ローソンチケットプレリクエスト先着先行販売

11月6日（木）12時～11月16日（日）22時

販売窓口：ローソンチケット（WEBサイト）



一般販売

11月17日（月）12時～

販売窓口：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト、ローソンチケット（WEBサイト）／店頭の Loppi、パートナーホテル（一部除く、宿泊者への販売のみ）

※「パーティ・パス」をお持ちの方は、2025年12月31日（水）19時から2026年1月1日（木）の21時（パーククローズ）まで何度でも入退場できます

※2025年12月31日（水）有効の各種スタジオ・パス（対象外の年間パスを含む）をお持ちの方のパーク滞在可能時間は2025年12 月31日（水）17時までです

※2025年12月31日（水）17時～19時はパークはクローズします

※2026年1月1日（木）有効の各種スタジオ・パス（年間パスを含む）をお持ちの方は、2026年1月1日（木）2時から入場できます

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

※画像はイメージです。