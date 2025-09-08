ファッションブランド「ANNA SUI」（アナ スイ）と、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」、「クロミ」がコラボレーションしたアイテムが、9月10日（水）から全国の取扱店舗とECサイトで発売される。

「ANNA SUI×マイメロディ＆クロミ」コラボ！バッグやモバイルグッズが登場

マイメロディの50周年、クロミの20周年を記念した今回は、「アメリカンダイナー」をテーマに、ウェイトレス姿のふたりがデザインされたトートバッグやショルダーバッグ、スマートフォンケース、スマホストラップなど、全6アイテムがラインアップする。

総柄で表現された「トートバッグ」（1万8700円）や「ショルダーバッグ」（1万7600円）、ふたりのデザインを大胆にあしらった「ミニショルダー」（1万5400円）、「iPhoneケース」（4620円）がお目見えする。アイスクリームやドリンクのイラストにはANNA SUIのモチーフがさりげなく登場している。

ふたりの顔をモチーフにした「チャーム」（1万3200円）は、小さなストーンが添えられたローズやバタフライのモチーフがついている。ふたりの世界観をイメージした「スマホストラップ」（1万1000円）は、マイメロディはパステルカラーのビーズ、クロミはブラックローズのビーズと、バタフライビーズがアクセントになっている。

ANNA SUIのマイメロディとクロミデザインのアイテムは、9月10日（水）から全国の取扱店舗とECサイトで発売。価格は税込み。