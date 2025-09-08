東京世界陸上（１３〜２１日、東京・国立競技場）の男女混合１６００メートルリレー代表に今大会の日本人最年少１６歳で選出された清水空跳（そらと、石川・星陵高）が８日、母校で会見を行った。

代表選出後初の肉声。１６歳での代表入りで、報道陣約２０人が集まり熱気に包まれたが、本人は浮足立つところはない。清水は「昨日くらいから実感が沸いてきて、まずはメンバーに入りたいので全力で走ってアピールしていかないといけなんだなと熱い気持ちになってきました。まだメンバーに入れたわけではないので、自分の走りをアピールして当日、走れるように自分の持ち味である走りを見せつけたい。高校生だからこそできる進化のあり方を見せられれば」と意気込みを語った。

「リレー侍」復活のカギを握る。マイルリレーでの選出だが、男子４００メートルリレーメンバーの候補として名を連ねる。同種目は五輪では、０８年北京大会、１６年リオ大会でともに銀メダルを手にし、世界陸上でも１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得と日本が世界に誇る種目。ただ、その後はメダルには届いていない。

リレー出走候補は１１人いるが、１６歳ながら１０秒００を持つ清水の伸びしろも含め、起爆剤として大きな期待がかかる。清水は「予選から走ってメダルに貢献して、たくさんの感動とかを引き出したいなと思います」と力強い。

７月の全国高校総体で１０秒００で優勝し、Ｕ１８（１８歳未満）の世界最高（１０秒０６）を上回り、２０１３年に桐生祥秀がマークした１０秒０１の高校記録も更新。東京世界陸上の参加標準記録（１０秒００）にも到達し、一気に世界の舞台にまでたどり着いた。「これからの陸上人生の一歩となる大会になる。経験を積んでこれからの自分の陸上人生につなげたい」と気持ちを高めた。

◆清水 空跳（しみず・そらと）２００９年２月８日、石川・金沢市生まれ。１６歳。両親、姉が陸上をしていたことがきっかけで小学４年生から始める。石川長田中３年時に全日本中学校選手権２００メートル優勝。２４年に星稜高に進学し、同７月にサニブラウン・ハキームの１００メートル高１歴代最高記録を更新する１０秒２６をマーク。今年７月の全国高校総体は１００メートルと２００メートルで２冠。１００メートルはＵ１８世界記録の１０秒００を出し、桐生祥秀の高校記録を塗り替えた。１６４センチ、５６キロ。