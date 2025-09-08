欧州株 週明け堅調に始まる、米株先物も小高い
欧州株 週明け堅調に始まる、米株先物も小高い
東京時間16:40現在
英ＦＴＳＥ100 9215.56（+7.35 +0.08%）
独ＤＡＸ 23769.11（+172.13 +0.73%）
仏ＣＡＣ40 7691.58（+16.80 +0.22%）
スイスＳＭＩ 12341.90（-28.67 -0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:40現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45532.00（+73.00 +0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6502.00（+12.25 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23766.00（+82.00 +0.35%）
東京時間16:40現在
英ＦＴＳＥ100 9215.56（+7.35 +0.08%）
独ＤＡＸ 23769.11（+172.13 +0.73%）
仏ＣＡＣ40 7691.58（+16.80 +0.22%）
スイスＳＭＩ 12341.90（-28.67 -0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:40現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45532.00（+73.00 +0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6502.00（+12.25 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23766.00（+82.00 +0.35%）