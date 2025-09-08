欧州株　週明け堅調に始まる、米株先物も小高い
東京時間16:40現在
英ＦＴＳＥ100　 9215.56（+7.35　+0.08%）
独ＤＡＸ　　23769.11（+172.13　+0.73%）
仏ＣＡＣ40　 7691.58（+16.80　+0.22%）
スイスＳＭＩ　 12341.90（-28.67　-0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:40現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45532.00（+73.00　+0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6502.00（+12.25　+0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23766.00（+82.00　+0.35%）