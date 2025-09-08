プロレス団体のドラディションは８日、都内で記者会見を開き、１１月１４日の後楽園ホール大会「ＤＲＡＧＯＮ ＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」のメインイベントで、藤波辰爾（７１）が新日本のＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．（３８）とスペシャルシングルマッチ６０分一本勝負を行うことを発表した。来年デビュー５５周年を迎える大ベテランは、現最強王者と初のシングルで戦うことになるが、「本来はこの年齢で全盛期のザック選手を相手にするのは大きな冒険。ただ、現役でリングに上がっている以上は刺激がないとと、真っ先に彼が浮かんだ。（やるなら）今しかない」と思いを明かし、「ただの手合わせじゃなく、どこまで動けるかわからないが、持っているものを全部彼にぶつけたい」と衰えぬ闘志を燃やした。

この大会は、藤波が１９９５年に故・西村修さんらと旗揚げした興行「無我」の名を冠して行い、原点回帰で全てシングルマッチにする見込みだという。無我は英国発祥のランカシャー・レスリングといったクラシカルなスタイルを標ぼうしていたが、それを現代に継承している第一人者が英国出身のザックとあって、白羽の矢が立った。藤波は「来年５５周年を迎える中で、現役でリングに上がる中で刺激のある大会をどうしても取ってしまい、このカードになった」と明かした。

ザックも「自分にとっても夢のカード。藤波さんと（タッグマッチで）同じリングに立ったことは過去２度ほどあるが、シングルマッチで対戦できることは自分の目標だった」と万感の表情。「私は子供の頃からプロレス少年で、ＶＨＳで藤波さんのジュニア時代の試合を何百と見て過ごしたが、対戦できるとは夢にも思わなかった。プロレスファンとして感慨深い。日本だけでなく、プロレス史上最も重要なレスラーの１人で、敬意という言葉しかない。印象に残る試合？イッパイアル（笑）。８６年の前田日明戦、８８年８月８日横浜文体のアントニオ猪木戦、ダイナマイト・キッド戦、スティーブ・ライト戦…１時間あっても言い切れない」と熱を込め、「無我は英国発祥のキャッチ・アズ・キャンという自分がやりたかったストロングスタイルで、海賊版のＶＨＳで全部見ていた。すいません（笑）」と顔を赤くした。

藤波は「もっと（若くて）いい時期に当たりたかったが、今は今で違った自分で実現することは喜ばないといけない。時折新日本の試合で彼を見て、われわれが忘れかけているものが彼の動きの中で出てくる。自分はイギリスから来た選手といっぱいやったことがあるが、カール・ゴッチ、ビル・ロビンソンらの流れをくんでいる。来年５５周年だが、先だってワクワク、ゾクゾクした試合をできれば」と武者震いしていた。