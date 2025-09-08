¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÅÏÊÕ½Ó²ð»á¤¬ÌÀ¤«¤¹ÅìÂçÌîµåÉô¥¨¡¼¥¹¤ÎÂ©»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡×¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¤Î°Õ¸þ
¡¡¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤«¤º¤µ¥Þ¥¸¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÎÅÏÊÕ½Ó²ð»á¤¬¤³¤Î¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÅìµþÂç³ØÌîµåÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË¡¦¸þµ±¤µ¤ó¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Éã¤ÈÆ±¤¸¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤òÉð´ï¤Ë¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡£¼«¤éÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¹¤ëÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¸å²¡¤·¤Ï¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶Ï¤«¤Ë¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¡£¸þµ±¤µ¤ó¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¤È£Ó£Î£Ó¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï£¶·îÈ¾¤Ð¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¹Í¹ç½É¡£¶¯¤¤·è°Õ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¸þµ±¤µ¤ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ£°ì¡¢£³ÆüÏ¢Â³¤·¤Æ¹ÈÇòÀï¤Ë£³Ï¢Åê¤·¡¢Éã¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë²¼¼êÅê¤²¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤ËÂåÉ½¤«¤é¤ÏÏ³¤ì¤¿¤¬¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥Á¡¼¥à¤òÍÂ¤«¤ë´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤â¤¢¤ê¹ç½É¤ò»ë»¡¤·¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤¤¤ë¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê½ê¤Ë¤Ï¶ËÎÏ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÍÞ¤¨¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼Åê¼ê¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÂ©»Ò¤À¤«¤é¡¢ÅìÂç¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¡È¿§´ã¶À¡ÉÈ´¤¤Ç¡¢¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¾Éð¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤ÎÀµ¸ã¤µ¤ó¡Ê·ÄÂç¡Ë¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î£²À¤¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¡¢¸·¤·¤µ¤ò¡¢Æ±¤¸Ï»Âç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·ÂÐÀï·Ð¸³¤â¤¢¤ë¸þµ±¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ã¿è¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤é»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡¢É¾²Á¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅìÂç¤«¤é¤â½Ð¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸þµ±¤¬½Ð¤¹¤ÈËÍ¤ÎÂ©»Ò¤À¤«¤éÍ¾·×¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¸þµ±¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¶ìÏ«¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ìîµå°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¶½Ì£¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÌîµå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ìîµå¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¸þµ±¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇÃæ¹â°ì´Ó¤Î³¤¾ë¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÅìÂç¤Ø¿Ê¤ßÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤âÉã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìÂç£±Ç¯¤ÎÅß¤«¤éÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌîµåÉô¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸þµ±¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ïÊ¬¡¢ËÍ¤ÈÌîµå¤ÎÏÃ¤ò³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸õÊä¹ç½É¤ÇÈäÏª¤·¤¿µ»½ÑÌÌ¤Î¿Ê²½¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹Â©»Ò¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¿Í¤¿¤ÁÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ëµ»½Ñ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤ä¤ë¤Ê¤é¹â¤¤¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬¡¢ÅìÂç¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£ÎÏÅª¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£¾®¤µ¤¤ÂÎ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡£À¤´Ö¤ÎÀ¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ç¤â½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸å²¡¤·¤Ï¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤Ê¤é¡×
¡¡£±£¶£·¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¸þµ±¤µ¤ó¤Ø¡¢¸·¤·¤¯¤âÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï£±£°·î£²£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Ï£±£°·î£¹Æü¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¡£
デイリースポーツ・若林みどり