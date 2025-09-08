²ÈÄ¹¾¼Çî¡Öº£¤Ï¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡×³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤À¤Ã¤¿¡×Æó¿Í¤Î¡ÈÅ·ºÍ¡É¤¬¡È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ÉÂÐÃÌ¤Ç¶¦ÌÄ
¡ÈÅ·ºÍ¡É¡È¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤éàÅ·ºÍá¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²ÈÄ¹¾¼Çî¡Ê39¡Ë¤ÈTBS¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡ÖKICK OFF!J¡×¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡£²ÈÄ¹¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ÁÃ«¡£¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¶¦ÌÄ¤·¤¢¤Ã¤¿¡£
³ÁÃ«¡§²ÈÄ¹¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ñ¤¦¤Î¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ëÂ¸ºß¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤«¤Ê¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÄ¹¡§¤Û¤Ü¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£
³ÁÃ«¡§Ç¯¾å¤ÎÁª¼ê¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
²ÈÄ¹¡§²¶¤ÏÁ´Á³»ÅÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤âÃý¤ë¤Î¾å¼ê¤¤¤è¤Í¡£¤À¤«¤éº£Æü°Â¿´¤·¤Æ¤ë²¶¡£
³ÁÃ«¡§¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤ÆÀ¶Éð¹°»Ì¡Ê¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡Ë¤Ëµö²Ä¤â¤é¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
²ÈÄ¹¡§Á´Á³¤Ê¤ó¤Ç¤â ¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÖÅ·ºÍ¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
³ÁÃ«¡§¥»¥ì¥Ã¥½¤Î¿Í´Ö¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥³¡¼¥Á¤¬¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤É¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â²ÈÄ¹·¯¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï²ÈÄ¹¤È¤¤¤¦ÅÛ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¡¢¤â¤·¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÀäÂÐ¤Ë¸«¤í¡×¤È¡£
²ÈÄ¹¡§¤½¤ó¤Ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
³ÁÃ«¡§¥¬¥ó¥Ð¤è¤ê²ÈÄ¹¤¬ÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£µÕ¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²ÈÄ¹¡§½é¤á¤Æ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡£¤½¤³¤Ç´¥¡Êµ®»Î¡Ë¤ä¡Ê¹áÀî¡Ë¿¿»Ê¡¢¥¬¥ß¤µ¤ó¡ÊÀÐ¿ÀÄ¾ºÈ¡Ë¤Ë ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¹¤´¤¤¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¥»¥ì¥Ã¥½¤Ë¤¤¤¿¤ó¤ä¤È¤½¤ì¤ÇÇ§¼±¤·¤¿¡£
¢¨²ÈÄ¹¤Ï2010Ç¯¤ËCÂçºå¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢Åö»þ³ÁÃ«¤ÏÆÁÅç¤Ç¥×¥ì¡¼
³ÁÃ«¡§Å·ºÍ¡¦²ÈÄ¹¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤í¤È°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬Å·ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡
²ÈÄ¹¡§¤¤¤ä¤¡¡¢¤Ê¤ó¤ä¤í¤¦¤Í¡¢Å·ºÍ¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡£²¶¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¡Ê¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤¬¡ËÅ·ºÍ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£»×¹Í¤¬²¶¤«¤é¤·¤¿¤éËÜÅÄ·½Í¤¤¬Å·ºÍ¤ä¤Ã¤¿¡£Ç¾¤¬¡ÊÅ·ºÍ¡Ë¡£
¢¨ËÜÅÄ·½Í¤¤È²ÈÄ¹¤ÏGÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¡¢À¸Ç¯·îÆü¤¬Æ±¤¸
³ÁÃ«¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÈÄ¹¡§¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ä¤Ä¡£
³ÁÃ«¡§ÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤ëÅ·ºÍ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÈÄ¹¡§Å·ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¢¤Þ¤êº£¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ö¡¢¡Ê¼¯Åç¤Î¡ËÎëÌÚÍ¥Ëû¤¯¤ó¤È¡Ê³ÁÃ«¤¬¡ËÂÐÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢Èà¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
³ÁÃ«¡§¤¹¤´¤¯À¿¼Â¡£
²ÈÄ¹¡§Å·ºÍ¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
³ÁÃ«¡§²ÈÄ¹Áª¼ê¤Ï¡È´¶³Ð¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´¶³Ð¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤éÅ·ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
²ÈÄ¹¡§¤·¤Ã¤¯¤ê¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£
³ÁÃ«¡§Å·ºÍ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÈÄ¹¡§³Î¤«¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¡£¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡Äº£¤Ï¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£
³ÁÃ«¡§¡Ê¾Ð¡Ë
²ÈÄ¹¡§¸ÀÍÕ¤ÏÂª¤¨Êý¡¢¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤è¤ê¤â¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤ä¤«¤é¡£Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÃåÂØ¤¨¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤³¤ì¤«¤é½ÐÍè¤ë¤«¡©¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡©¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¢¤«¤ó¤¾¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¸½¤ì¤ë»þ¤¢¤ë¤ä¤ó¡£²¶¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¥°¥Á¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¿ÂÐ¤Î¡Ê½õ¼êÀÊ¤Î¡Ë¼«Ê¬¤¬¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤â¤ªÁ°¤½¤ì¤¸¤ã¥À¥µ¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤¦¡Ë¡£
³ÁÃ«¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¤ï¤¡¡£
²ÈÄ¹¡§¡Ö¤ªÁ°¤½¤ì¥À¥µ¤¤¤¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡ÖÌîÀ¸¤Ëµ¢¤é¤Ê¤Ç¤¤Ò¤ó¡×
¶¦ÌÄ¤¹¤ëÅ·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢²ÈÄ¹¤ÎÌ¥¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÁÃ«¤Ï¡½¡£
³ÁÃ«¡§º£¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ë´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Àï½Ñ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ö²¶¤Ï´¶³ÐÅª¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤Í¤ó¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÄ¹·¯¤Ï¤½¤ì¤Ç·ë²Ì¤â½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤êÆÀÅÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤À¤«¤éÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÈÄ¹¡§¾¡¼ê¤Ë¿ÈÂÎ¤¬¤½¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤È¤«´¶³ÐÅª¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤ä¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Àï½Ñ¤â¤¢¤ë¤·Áê¼ê¤âÌ£Êý¤â¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤¬Á´ÉôÀµ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤«¤Ê¡£
³ÁÃ«¡§¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Éý¤Î²ÈÄ¹·¯¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²ÈÄ¹¡§°Õ³°¤Ë½ÐÍè¤Ò¤ó¤Î¤è²¶¡£
³ÁÃ«¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë ±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤âÂÇ¤Æ¤ë¤·¡£
²ÈÄ¹¡§¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤¢¤ÎÊÕ¤Ç¤Û¤ó¤Þ¤Ï¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¼«¿Ø¤Ë¡Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê³°¤Ë¡Ë³«¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
³ÁÃ«¡§¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤ÆµÕ¥µ¥¤¥É¤Ë¹Ô¤¯²ÈÄ¹·¯¤¬¹¥¤¡£
²ÈÄ¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë
³ÁÃ«¡§Â¿Ê¬¡¢Á´Á³¥Á¡¼¥à¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢²ÈÄ¹·¯¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
²ÈÄ¹¡§¤¢¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë³ÁÃ«¤Ë¤Ï²ÈÄ¹¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
³ÁÃ«¡§ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤«¤é¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
²ÈÄ¹¡§¥³¥±¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥³¥±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥³¥±¤ë¤ó¥À¥µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÄêµÁ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
³ÁÃ«¡§¥³¥±¤¿½ê¤òÁ´Á³¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
²ÈÄ¹¡§¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÌã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï·ù¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½ù¡¹¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿ÈÂÎ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
³ÁÃ«¡§°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¼ê¤ò½Ð¤¹¡¢²ÈÄ¹·¯¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤éÃ¯¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
²ÈÄ¹¡§´¶³ÐÅª¤Ë¤³¤ì¤Ï²¶¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Í¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¡ÊÎÙ¤Ë¡Ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¼è¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£
³ÁÃ«¡§¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¼ê¤¬´é¤Ë¹Ô¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
²ÈÄ¹¡§¤¤¤¯¤¤¤¯¡Ê¾Ð¡Ë
³ÁÃ«¡§²¶¤Ï¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ²ÈÄ¹·¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¡¢²ÈÄ¹·¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´é¤Ë¼ê¤¬Íè¤Æ¤É¤³¤«¤Î»Ø¤¬É¡¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£
²ÈÄ¹¡§¤´¤á¤ó¡Ê¾Ð¡Ë
³ÁÃ«¡§Âç½Ð·ì¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆóÅÙ¤È¥Ü¡¼¥ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
²ÈÄ¹¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë²¶³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
Å·À¤Î´¶³Ð¤Ïº£Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È³ÁÃ«¤Ï¸À¤¦¡£
³ÁÃ«¡§º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ÐÍè¤Ï¡©
²ÈÄ¹¡§ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤Û¤É»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»î¹ç½Ð¤¿¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡Êº£µ¨22»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆËèÆü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÁÃ«¡§º£39ºÐ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÈÄ¹¡§40ºÐ¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢À¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡£
³ÁÃ«¡§À¤´Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
²ÈÄ¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë
³ÁÃ«¡§¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ð¤»¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
²ÈÄ¹¡§ÌîÀ¸¤Ëµ¢¤é¤Ê¤Ç¤¤Ò¤ó¡¢¡Ö¤¢¤Ã²ÈÄ¹¤¢¤¤¤Ä¤Þ¤¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤¾¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¡¢¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï²¶¤Î³Ð¸ç¤È¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¡¢Â¿Ê¬¤³¤ì¤«¤é¤Ï»î¤µ¤ì¤ë¡£
³ÁÃ«¡§½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤¬¥¥é¥Ã¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡£
