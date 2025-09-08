【スタバ新作先行】洋なしがジュワ〜っととろける幸せ体験フラペチーノ史上最もフルーティーかも。《編集部レビュー》

スターバックス コーヒーに、秋の訪れを感じるスペシャルなドリンクが降臨です。

2025年9月10日から、洋なしと生キャラメルが重なり合う「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」の販売が始まります。

「スターバックスのもう一つの秋が始まります」と予告する公式Xの投稿には3万件を超える"いいね"が集まり、フラペチーノ好きは熱視線。

突如現れた新作ドリンクですが、9月8日と9日の2日間はスターバックスリワード会員限定で先行販売を実施。

記者もさっそく味わってみました。

洋なしのリアルがギュギュっと♡

「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」は、洋なしベースとミルクのフラペチーノをベースに、洋なし果肉と生キャラメルを合わせたソースをたっぷりと底に注いだ贅沢な一杯。芳醇でコクのある2つがタッグを組みました。

モコモコのホイップクリームの上には、山形県産ラ・フランスの果汁を使ったソースを贅沢にトッピング。すべての要素に洋なしを使っています。

ストローの中で渋滞が起きてしまうほど、たっぷりとゴロゴロと入った洋なし果肉は、一口飲んだ瞬間から幸せな気持ちに。

ジュワ〜っと内から溢れるようなみずみずしさと、キュンと甘酸っぱい爽やかさが全面に出ており、まるで完璧な食べごろの洋なしにかぶりついたような感覚です。芳醇な甘みと舌の上に優しく乗っかるとろみも、洋なしの魅力を口いっぱいに感じます。

ミルキーな味を想像させるビジュアルですが、フラペチーノに使ったミルクの存在感を、これでもかとたっぷり入った洋なしがはるかに飛び越え、裏方としてさり気なくサポートしているよう......。終始スッキリとフルーティーな味わいで、フルーツ好きのハートを確実に掴みます。

終盤に差し掛かり、ホイップクリームとよく混ぜると楽しい変化が。まるで濃厚かつ爽やかな洋なしのムースを食べているような"デザート感"がアップしました。

クリーミーで程よくもったりとした舌触りに満足感がありながら、スッキリとした味わいは変わらずキープしているから不思議です。

生キャラメルの風味や口当たりは、ほのかに感じる程度。甘党さんはホイップの上にキャラメルシロップを追加しても良いかも。オリジナルのカスタムで自分好みの一杯を探してみるのもアリですね。

洋なしの魅力がギュッと詰め込まれたドリンクは、「限定で久しぶりの大当たり」「最強タッグ」「鬼リピするかも」と声が上がるのも納得です。

価格は持ち帰りが687円、店内利用が700円。サイズはTallのみ。

一時的な欠品や早期販売終了の場合があるので、気になる人はお早めに。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな