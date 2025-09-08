8日、小泉進次郎農水大臣が取材に応じ、7日に辞任を表明した石破茂総理について「党の分裂を招いてはならないと判断したことに対して、敬意を表したいと思う」と述べた。6日には小泉氏、石破氏、さらに菅義偉元総理による3者の会談を経て、石破氏が辞任を決めたとされており、「私にとっては忘れられない時間になった」と語った。また、小泉氏自身が自民党総裁選に出馬するかについては「自分が何ができるのか、これを考えて今後判断をしたい」と態度を保留した。

【映像】石破総理への思いを語る小泉農水大臣

石破氏が辞任する判断をしたことについて、小泉氏は「党の分裂を招いてはならないと判断したことに対して、敬意を表したいと思う」と述べると、さらに「今これだけの農政改革を進めてこられたのは、石破総理が総理として、そして官邸での閣僚会合、こういった官邸あげてのバックアップがなければ進めることはできなかった。担当大臣としては感謝の気持ちでいっぱいだ」と語った。

辞任表明会見の内容について問われると「ご地元・鳥取の皆さんに対するお言葉を述べている時、少し表情を崩されてホッとされたようなところが、すごく印象的だった。本当にお疲れ様でしたという気持ちでいっぱいで、私は石破内閣の一員として大臣の職責を果たしたいと思う」とした。

辞任表明会見前日の夜、公邸で石破氏・小泉氏・菅氏による会談があった。「政治家同士のやり取りなので、詳細は控えたい」としたが、「政治家として総理として、重い判断の時にあれだけの時間を割いてくださって、向き合う時間をいただいた。そして最終的に党総裁として、党の分断を招くような判断をしてはならないという思いに至った過程を向き合っていただいたことは、私にとっては忘れられない時間になった」と語った。

会談については、小泉氏から菅氏にかけた電話がきっかけだったとし「分断、亀裂が修復できないほどのものになりかねないという危機感があった。そこで菅（元）総理に私からお電話をして、菅（元）総理からお話しされるのが一番なのでは、と。その中で、最終的に『小泉さん一緒に行こう』という話をいただいて、石破総理がよければということで、ああいう形になった」と説明した。

一夜明け、自民党総裁選に出馬の意向を示す議員が出てくる中、小泉氏は「石破総理が退任を表明された直後だ。私としても、とにかく総理にこの1年間のご苦労に対して敬意と感謝の気持ちでいっぱい。とにかく党の分裂が修復するように、一致結束をできる環境を作るのが大事だ。一致結束に対して自分が何ができるのか、これを考えて今後判断をしたいと思う」というに留まった。

