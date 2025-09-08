何故だか上から目線。安田大サーカスのクロちゃんが9月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、VTR中の発言で共演者たちからドン引きされる一幕があった。

【映像】クロちゃん、ブーイングのすしデート

当番組はクロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、各チームでボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。毎回、番組終盤には視聴者投票でMVPが決められ、このMVPに一番多く輝いた者には、クロちゃんが自腹でご褒美をプレゼントするルールだ。4月〜7月の1stシーズンでは、元ラストアイドル・岡村茉奈が最多獲得。この日は、クロちゃんと岡村が2人で高級すし店にて食事をする模様が紹介された。

ここで、クロちゃんは「どんな人がタイプなの？」と質問。岡村が「私、この話するか悩んでたんですけど…。アイドル時代に、まじめに恋愛禁止を守っていたんですね。そうしたら、恋愛できなくなっちゃったんです」と答えると、「それは早めに治さないと、チャンス逃す可能性あるよ」と指摘した。

その後、クロちゃんは27年間恋愛経験なしという岡村に「分かった。今、27（歳）？30（歳）になって彼氏いなかったら、俺がもらってあげる」と勝手に宣言。岡村の「親が泣きます」との反応には「喜んでね？」と返すも、即座に「違う！違う！」と否定された。

一方で、岡村が「でも、そういうのはちょっと憧れていたんで、嬉しさもあります。許嫁みたいな」と笑うと、クロちゃんは「ちょっと分かんないけど、なんだろうね。2人きりで飯食ってたら、ちょっと好きになっちゃうね、ダメだね」とひと言。これには岡村も顔をしかめ、スタジオでVTRを見守る共演者たちも「マジでキモい」「絶対嫌だ」などと嫌悪感をあらわにした。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）