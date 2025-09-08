家計のお助け食材もやし でもいつも炒め物にしか使ってません 他にどんなお料理がありますか？ 食べごたえもバッチリのこの１品！
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「頼りになるもやし」をテーマに、手頃でおいしい“もやし”を使ったメニューを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「家計のお助け食材もやし。でもいつも炒め物にしか使ってません。他にどんなお料理がありますか？」というもの
そこで、「もやしとピーマンの卵焼き」「豆もやしの春巻き」「もやしの炒め浸し」の３品を提案する。この中から作るのは、「これならメインのおかずになりそう！」とDAIGOも喜んだ、食べごたえもバッチリのこの１品！©️ABCテレビ
「豆もやしの春巻き」
＜材料（２人分）＞
豚ひき肉 100g
大豆もやし 200g
しょうが（みじん切り） 大さじ１
青ねぎ（小口切り） ２本
春巻きの皮 ３枚
サラダ油 適量
☆味つけ調味料
塩 小さじ1/4
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ１
オイスターソース 小さじ２
こしょう 適量
片栗粉 大さじ１・1/2
☆のり
小麦粉 大さじ２
水 大さじ１・1/2
☆カレー塩
塩 小さじ２
カレー粉 小さじ1/3
＜作り方＞
① 大豆もやしは根を切り、熱湯に入れて再沸騰してから４分ゆで、ザルに上げて冷ます。
② 豚ひき肉に味つけ調味料の塩、砂糖、しょうゆ、オイスターソース、こしょうを加えて混ぜる。
③ ①のもやしを３cm幅に切って水気をしっかり取り、②に入れて片栗粉を加え、しょうがのみじん切り、青ねぎの小口切りを加えて全体を混ぜる。
④ のりの小麦粉と水を混ぜ合わせる。
⑤ 春巻きの皮を半分に切り、③をのせて端に④ののりをつけて巻き、両端をしっかり押さえて止める。
⑥ フライパンに2cmの深さまでサラダ油を入れて160℃に熱し、⑤を入れて５分くらい揚げ、温度を上げて取り出して油をきり、春巻きを半分に切って器に盛り、カレー塩のカレー粉と塩を混ぜ合わせて添える。
DAIGO「皮がパリパリで中のあんもおいしい！豆もやしの豆のところの食感がいいアクセントになっていますね。カレー塩がすごく合う！揚げたてをフーフーしながら食べたいですね」
