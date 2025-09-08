©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「頼りになるもやし」をテーマに、手頃でおいしい“もやし”を使ったメニューを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「家計のお助け食材もやし。でもいつも炒め物にしか使ってません。他にどんなお料理がありますか？」というもの

そこで、「もやしとピーマンの卵焼き」「豆もやしの春巻き」「もやしの炒め浸し」の３品を提案する。この中から作るのは、「これならメインのおかずになりそう！」とDAIGOも喜んだ、食べごたえもバッチリのこの１品！

「豆もやしの春巻き」
＜材料（２人分）＞
豚ひき肉　　　　　　　　　　100g
大豆もやし　　　　　　　　　200g
しょうが（みじん切り）　　　 大さじ１
青ねぎ（小口切り）　　　　　 ２本
春巻きの皮　　　　　　　　　３枚
サラダ油　　　　　　　　　　適量
☆味つけ調味料
塩　　　　　　　　　　　　　小さじ1/4
砂糖　　　　　　　　　　　　小さじ1/2
しょうゆ　　　　　　　　　　小さじ１
オイスターソース　　　　　　小さじ２
こしょう　　　　　　　　　　適量
片栗粉　　　　　　　　　　　大さじ１・1/2
☆のり
小麦粉　　　　　　　　　　　大さじ２
水　　　　　　　　　　　　　大さじ１・1/2
☆カレー塩
塩　　　　　　　　　　　　　小さじ２
カレー粉　　　　　　　　　　小さじ1/3

＜作り方＞
①   大豆もやしは根を切り、熱湯に入れて再沸騰してから４分ゆで、ザルに上げて冷ます。

②   豚ひき肉に味つけ調味料の塩、砂糖、しょうゆ、オイスターソース、こしょうを加えて混ぜる。

③   ①のもやしを３cm幅に切って水気をしっかり取り、②に入れて片栗粉を加え、しょうがのみじん切り、青ねぎの小口切りを加えて全体を混ぜる。

④   のりの小麦粉と水を混ぜ合わせる。

⑤   春巻きの皮を半分に切り、③をのせて端に④ののりをつけて巻き、両端をしっかり押さえて止める。

⑥   フライパンに2cmの深さまでサラダ油を入れて160℃に熱し、⑤を入れて５分くらい揚げ、温度を上げて取り出して油をきり、春巻きを半分に切って器に盛り、カレー塩のカレー粉と塩を混ぜ合わせて添える。

DAIGO「皮がパリパリで中のあんもおいしい！豆もやしの豆のところの食感がいいアクセントになっていますね。カレー塩がすごく合う！揚げたてをフーフーしながら食べたいですね」

