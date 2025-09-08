デニムはなぜ藍色？インディゴ・ブルーには実は虫を寄せつけない効果も
■「ジーンズ」はなぜ藍色なのか？
カジュアルファッションの代表格といえば、ジーンズである。ジーンズの語源はイタリアの港町「ジェノバ」。フランスの職人がジェノバの荷揚げ労働者が履いていた厚手の木綿生地を、ジェノバ産を意味する「ジェーヌ」と呼んだのがルーツといわれている。
現在知られているブルージーンズの発祥はアメリカである。
19世紀、ゴールドラッシュにわくサンフランシスコで、イタリア移民のリーバイ・ストラウスは鉱夫たちのための作業ズボンを作り出した。
丈夫さが何より重要だと考えたストラウスは、テントや幌に使う厚手の生地を採用。そして、この作業ズボンをインディゴ・ブルー（藍色）に染めた。
インディゴ・ブルーという染料には、汚れが目立たないという長所のほかに、虫や毒蛇を寄せつけないという効果もあり、大自然の厳しい環境の中で作業する鉱夫たちに絶大な人気を誇った。このことから、藍色はジーンズのカラーの代名詞となったのだ。
ちなみにこのズボンの発案者であるリーバイは、言うまでもなく有名なジーンズメーカー「リーバイス」の創始者である。
