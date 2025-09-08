10月スタート、堂本光一×加藤シゲアキ“最強MC”を迎えた総合エンタメ案内番組が誕生

この秋、かつてない“総合エンタメ案内番組”が誕生。

テレビ朝日では10月から、堂本光一と加藤シゲアキ――さまざまな分野でエンタメを追求し続ける2人をMCに迎えた新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』を放送することが決定した。

堂本は、帝国劇場史上最年少座長を務めた2000年11月初演の『MILLENNIUM SHOCK』以来、24年続いたミュージカル『SHOCK』シリーズで舞台人としての鮮烈な才能が開花。

2005年からはタイトル・内容ともに一新した『Endless SHOCK』で作・構成・演出・主演をすべて担当し、ダイナミックな階段落ちやフライング、殺陣など、圧巻の演出で観客の心を掴み続けた。

また、2024年5月には公演回数が2018回に達し、国内演劇における代役なしの単独主演最多上演記録を更新。同年11月に2128回目の公演をもってシリーズに幕を下ろした後も語り草となっている。

一方、加藤はNEWSのメンバーとしてアイドル活動を展開するなか、2012年には『ピンクとグレー』で小説家デビュー。同作は2016年に映画化もされるなど大きな話題に。

類まれな筆力は文壇からも注目され、2020年に上梓した『オルタネート』では第42回吉川英治文学新人賞と第8回高校生直木賞を受賞。現役アイドルとして史上初の文化賞受賞という快挙を成し遂げた。

そして、『オルタネート』と『なれのはて』では直木賞候補にも。またその表現力は年々厚みを増し、アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督と多ジャンルで活躍し続けている。

『光一＆シゲのSHOWマン!!』では、そんな堂本と加藤が“世界の知られざる舞台エンタメSHOW”を徹底調査。舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに舞台の楽しさを世に広く伝えていく。

◆東京ドリームパークとの連動も視野に！

番組では、想像をはるかに超える舞台エンタメSHOWを堂本と加藤がVTRで鑑賞。2人が鋭いクリエイター目線も交えながら、さまざまなSHOWの魅力を徹底調査する。

また、歌舞伎・2.5次元・現代演劇・最新ダンスパフォーマンスなど、一見難しそうだが見方がわかれば楽しめるエンタメの真髄も深堀り。その道を極めたゲストをスタジオに招き、奥深い魅力を語りつくす。

さらに、さまざまなエンタメSHOWの魅力を堂本と加藤が伝えるなかで、来年の春、有明に開業予定の東京ドリームパーク（TDP）との連動も視野に入れ、番組の枠を超えた楽しさを提供していく。