HoYoverseは、オープンワールドRPG『原神（げんしん）』とスシローとのコラボを9月10日より全国のスシローにて開催する。

第二弾となる今回のコラボは、“観月の宴”をテーマに実施。コラボ限定ピックやカードなどが付くおすしをはじめとした商品が登場するほか、抽選でコラボ限定グッズが当たるSNSキャンペーンも実施される。

コラボ限定ピック付きのおすしは、「サーモン中巻」や「えび＆うなぎアボカドチーズマヨ炙り」が登場。また、前回好評だった原神の岩元素キャラクター“ゴロー”のビジュアルカラーをイメージした「醤油ラーメン」がゴローのコラボ限定ピック付きで復刻する。

コラボ限定ステッカー付きのデザートでは、原神の風元素キャラクター“夢見月瑞希”をイメージした「苺ミルクムースケーキ」が新しく登場。そして前回の販売で好評だった原神の水元素キャラクター“珊瑚宮心海”のカラーをイメージした「ソーダミルクパフェ」も復刻する。

さらに、コラボ限定メタリックカード付きの「天然本鮪6貫盛り」や、ミニフィギュアやクリアボトル付きのソフトドリンク、エコバッグやアクリルスタンド付きのテイクアウト商品も販売される。ソフトドリンクとテイクアウト商品は前・後半でグッズが異なる。

また、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでもらうため、『原神』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を展開する。

そして、9月10日～9月28日の間、スシロー公式Xをフォロー、スシロー診断で一問一答をして「抽選に応募」ボタンから「#原神スシロー診断」をつけて投稿すると、抽選で100名に「アクリル色紙スタンド」が当たる「何が出るかな？スシローSNS診断キャンペーン」と、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2025年9月10日8時以降に投稿予定）をリポストすると、抽選で20名に「スシローで使えるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンが実施される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）