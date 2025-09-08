ドミトリーで自分だけ誘われない、レジ店員が長電話で客を放置…海外旅では理不尽や不運も通常運転！【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
海外を旅するなら、そこでしか得られない体験や光景を求めるもの。けれど、いつでも劇的なエピソード、うれしいことばかりに出くわすわけではもちろんないもので……。
五箇野人(@gokayajin)さんが2024年から、ネット上で公開を始めた「そんな日もある。」シリーズでは、会計をしたいのにレジの店員が長電話でほったらかしにされたり、宿泊者同士の距離が近いドミトリーで自分だけ蚊帳の外に置かれてしまったりと、がっかり・しょんぼりしてしまうような小さな出来事を淡々と描いている。タイトルどおり「そんな日もあるよ」と言いたくなるような同シリーズをスタートした想いを、作者の五箇野人さんに訊いた。
本作「そんな日もある。」シリーズは、これまで旅日記を中心に作品を描いてきた五箇野人さんが新たに挑戦した試みである。本作を描いたきっかけについて五箇野人さんは「今までの旅日記では喜怒哀楽でいうと『喜、楽』をずっと描いてきたので、『怒り』『哀しみ』というと大げさですが、『怒、哀』を描けないかなと以前から考えていて、今回のような形に落ち着きました」と語る。
シリーズでは、蚊帳の外に置かれたり、運悪く並び直しになったりと、まさに「そんな日もある」と思わされる小さな理不尽や不運が題材となる。表現方法も旅日記とは大きく異なり、「軽いエピソードですが一応バッドエンドなシリーズですので、優しい雰囲気のカラーにして暗くなりすぎないようにしつつ、1ページにコマとセリフを詰め込む旅日記とは対照的に、なるべく少ないセリフで描きたいなと意識して進めています。いろんな面で旅日記の逆に振れたらなぁと考えています」と、五箇野人さんは制作上の工夫を明かす。
一見すると不運なエピソードでも、不思議とくすっと笑えてしまうのが本シリーズの魅力だ。「世の中の理不尽を『そんな日もあるかぁ』と笑ってしまう」というのが、五箇野人が込めたメッセージである。日常生活の中でネガティブな気持ちになる瞬間は誰にでもあるが、このシリーズを読むことで「まあ、そんなこともある」と気持ちを軽くできる。読者に寄り添いながら、前向きな気持ちを取り戻させてくれる作品である。
取材協力：五箇野人(@gokayajin)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。