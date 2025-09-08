器にセットするだけ、夏の風物詩がすぐ始まる。流しそうめんをもっと手軽に【オーム電機】の流しそうめん器がAmazonに登場中‼
おうちでも、アウトドアでも。乾電池式でどこでも楽しめる、涼感アイテム【オーム電機】の流しそうめん器がAmazonに登場!
オーム電機の流しそうめん器は、お手持ちの器にセットするだけで、手軽に流しそうめんが楽しめるコンパクトタイプのアイテム。直径26〜23センチの器に対応しており、家庭にあるボウルや鉢を使ってすぐに準備ができる。
乾電池式で電源スイッチ付きのため、屋外でも使用可能。キャンプやバーベキューなどのアウトドアシーンでも活躍し、夏のひとときを盛り上げるアイテムとして重宝する。
本体は軽量で持ち運びもラク。収納時も場所を取らず、使いたいときにすぐ取り出せる手軽さが魅力。
家族や友人との食卓に、涼やかな楽しさを添える一台だ。
