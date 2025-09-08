timeleszゆかりのゲストたちの正体とは!?『タイムレスマン』に番組史上最多のゲスト陣が集結

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの地上波初バラエティ番組『タイムレスマン』。9月9日の放送には、番組史上最多のゲスト陣がスタジオに大集結する。

■豪華ゲスト陣が集まった理由が番組内で明らかに

佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人に、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の新メンバー5人が加わり、あらたに8人体制となったtimeleszが挑む、待望の地上波初バラエティ番組『タイムレスマン』。

「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、メンバー8人が一丸となって、かつそれぞれの個性を発揮しながら、涙あり、笑いあり、“汗”ありの様々な企画に全力で取り組んでいる。

いつもよりも10分遅れて24時25分よりスタートする今回は、前述のとおり番組史上最多のゲストが登場。timeleszメンバーにゆかりのある人物が次々と登場し、スペシャル企画を繰り広げていく。

果たして、豪華ゲスト陣が集まった理由とは？ そして、メンバーとゲストが挑むスペシャルプロジェクトの内容とは――？

■番組情報

フジテレビ系『タイムレスマン』

09/09（火） 24:25～24:55

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

