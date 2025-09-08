口元から流血、ハーランドがまさかの負傷！ 殴られた？ 相手はウーデゴー？ ジョーク交じりで返答「正解だ」
思わぬ災難だ。
ノルウェー代表のアーリング・ハーランドが、W杯予選のモルドバ戦を前に、口元を負傷して３針を縫った。
イギリスメディア『THE Sun』によると、マンチェスター・シティの絶対的エースは、自身のゴールで１−０の勝利を収めた親善マッチのフィンランド戦後、オスロのホテルに到着した際、事故に遭遇した。
バスから降りて歩道に出ると、荷物が入っているトランクのドアの近くに立っていた。だが不運なことに、そのドアが勢いよく開いて、ハーランドの顔面を直撃。現場に居合わせた関係者によれば、ハーランドは痛みのあまり“４文字”を叫び、すぐにチームドクターらの手当てを受けたという。
ハーランドは口元から出血し、後に痛々しい表情のセルフィーを投稿。３針を縫ったことを報告すると、ファンは「誰に殴られた？」と質問。ノルウェー代表のチームメイトで、アーセナルに所属するマルティン・ウーデゴーの名前が挙がると、ハーランドは「正解だ」とユーモアを交えて返答した。
同メディアは「今回の負傷を乗り越え、ハーランドはノルウェー代表の勝利に貢献できるか注目される」と記す。ノルウェーは現在、W杯予選で４連勝中。グループIの首位に立つ。モルドバ戦はホームで９日に行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】痛っ！ ハーランドにまさかの災難。バスのドアが顔面を直撃
