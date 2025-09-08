　8日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万3085枚だった。うちコールの出来高が1万6880枚と、プットの1万6205枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の3132枚（21円高62円）。プットの出来高トップは4万円の1329枚（20円安7円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　 0　　　 1　　51000　
　 336　　　 0　　　 1　　50000　
　 163　　　 0　　　 1　　49000　
　 352　　　 0　　　 2　　48000　
　 794　　　 0　　　 4　　47000　
　 473　　　+1　　　 9　　46250　
　 981　　　+3　　　13　　46000　
　 255　　　+8　　　20　　45750　
　 198　　　+5　　　23　　45625　
　 965　　　+6　　　27　　45500　
　 183　　 +16　　　38　　45375　
　 439　　 +11　　　40　　45250　
　 344　　 +16　　　48　　45125　
　3132　　 +21　　　62　　45000　
　 283　　 +27　　　75　　44875　
　 536　　 +31　　　85　　44750　
　 149　　 +34　　 105　　44625　
　2682　　 +45　　 125　　44500　
　 120　　 +65　　 160　　44375　
　 268　　 +74　　 170　　44250　
　 164　　 +90　　 220　　44125　　 660 　　　　　　　 8　
　2219　　 +95　　 245　　44000　　 575 　　-600　　　14　
　 132　　+125　　 295　　43875　　 485 　　　　　　　71　
　 582　　+120　　 325　　43750　　 415 　　-520　　 201　
　　82　　+150　　 390　　43625　　 355 　　-420　　 161　
　 446　　+170　　 450　　43500　　 305 　　-530　　 810　
　　25　　+245　　 555　　43375　　 260 　　-415　　 185　
　 102　　+235　　 605　　43250　　 210 　　-430　　 209　
　　 9　　+270　　 700　　43125　　 175 　　-410　　　30　
　 290　　+295　　 790　　43000　　 155 　　-270　　 950　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 125 　　-245　　 203　
　　21　　+370　　 960　　42750　　 105 　　-235　　 353　
　　 4　　+540　　1110　　42625　　　87 　　-193　　 176　
　　76　　+460　　1210　　42500　　　71 　　-169　　1075　
　　 1　　+570　　1280　　42375　　　57 　　-158　　 141　
　　 2　　+515　　1460　　42250　　　49 　　-136　　 267　
　　　　　　　　　　　　　42125　　　46 　　-119　　 166　
　　49　　+545　　1680　　42000　　　37 　　 -98　　1123　
　　　　　　　　　　　　　41875　　　31 　　 -94　　 101　
　　 1　　　　　　2100　　41750　　　29 　　 -81　　 328　
　　　　　　　　　　　　　41625　　　24 　　 -75　　　87　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　22 　　 -62　　1137　
　　　　　　　　　　　　　41375　　　18 　　 -59　　　38　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　17 　　 -56　　 164　
　　　　　　　　　　　　　41125　　　15 　　 -46　　 121　
　　 1　　+890　　2775　　41000　　　15 　　 -39　　 794　
　　　　　　　　　　　　　40875　　　12 　　 -37　　　96　
　　 5　　+415　　2905　　40750　　　11 　　 -34　　 199　
　　　　　　　　　　　　　40625　　　10 　　 -32　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　10 　　 -27　　 248　