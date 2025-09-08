日経225オプション9月限（8日日中） 4万5000円コールが出来高最多3132枚
8日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万3085枚だった。うちコールの出来高が1万6880枚と、プットの1万6205枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の3132枚（21円高62円）。プットの出来高トップは4万円の1329枚（20円安7円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 0 1 51000
336 0 1 50000
163 0 1 49000
352 0 2 48000
794 0 4 47000
473 +1 9 46250
981 +3 13 46000
255 +8 20 45750
198 +5 23 45625
965 +6 27 45500
183 +16 38 45375
439 +11 40 45250
344 +16 48 45125
3132 +21 62 45000
283 +27 75 44875
536 +31 85 44750
149 +34 105 44625
2682 +45 125 44500
120 +65 160 44375
268 +74 170 44250
164 +90 220 44125 660 8
2219 +95 245 44000 575 -600 14
132 +125 295 43875 485 71
582 +120 325 43750 415 -520 201
82 +150 390 43625 355 -420 161
446 +170 450 43500 305 -530 810
25 +245 555 43375 260 -415 185
102 +235 605 43250 210 -430 209
9 +270 700 43125 175 -410 30
290 +295 790 43000 155 -270 950
42875 125 -245 203
21 +370 960 42750 105 -235 353
4 +540 1110 42625 87 -193 176
76 +460 1210 42500 71 -169 1075
1 +570 1280 42375 57 -158 141
2 +515 1460 42250 49 -136 267
42125 46 -119 166
49 +545 1680 42000 37 -98 1123
41875 31 -94 101
1 2100 41750 29 -81 328
41625 24 -75 87
41500 22 -62 1137
41375 18 -59 38
41250 17 -56 164
41125 15 -46 121
1 +890 2775 41000 15 -39 794
40875 12 -37 96
5 +415 2905 40750 11 -34 199
40625 10 -32 13
40500 10 -27 248
