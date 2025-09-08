　8日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5011枚だった。うちコールの出来高が7560枚と、プットの7451枚を上回った。コールの出来高トップは4万7000円の2189枚（65円高130円）。プットの出来高トップは2万5000円の694枚（2円安12円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　　　　　 1　　60000　
　　 3　　　　　　　 1　　59000　
　　 6　　　　　　　 2　　58000　
　　25　　　　　　　 2　　57000　
　　 5　　　　　　　 3　　56000　
　　70　　　　　　　 3　　55000　
　 108　　　+2　　　 4　　54000　
　　95　　　+4　　　 6　　53000　
　 256　　　+7　　　10　　52000　
　 272　　　+8　　　14　　51000　
　 413　　 +14　　　24　　50000　
　 673　　 +22　　　39　　49000　
　 829　　 +39　　　72　　48000　
　2189　　 +65　　 130　　47000　
　 488　　+105　　 235　　46000　
　　84　　+125　　 280　　45750　
　 208　　+125　　 315　　45500　
　　20　　+155　　 365　　45250　
　　10　　+200　　 405　　45125　
　 620　　+150　　 420　　45000　
　　57　　+245　　 500　　44750　
　　10　　+250　　 540　　44625　
　 697　　+215　　 565　　44500　
　　 7　　+280　　 625　　44375　　1595 　　　　　　　 3　
　　15　　+310　　 665　　44250　
　　 6　　　　　　 680　　44125　
　 172　　+240　　 740　　44000　　1360 　　　　　　　 6　
　　 1　　+395　　 885　　43875　
　　18　　+375　　 865　　43750　　1225 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　43625　　1150 　　　　　　　 6　
　 107　　+330　　 985　　43500　　1075 　　　　　　　45　
　　 4　　+335　　1045　　43375　　1030 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 915 　　　　　　　 6　
　　25　　+335　　1240　　43000　　 865 　　-250　　 172　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 805 　　　　　　　 3　
　　 3　　+490　　1415　　42750　　 760 　　-340　　　24　
　　 1　　+460　　1540　　42500　　 670 　　-220　　 101　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 635 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 590 　　-280　　　14　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 550 　　-240　　　 6　
　　 8　　　　　　1885　　42000　　 530 　　-180　　 167　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 460 　　-170　　　51　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 435 　　　　　　　 3　
　　 5　　+685　　2425　　41500　　 420 　　-140　　 393　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 375 　　-160　　 110　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 360 　　-150　　　29　
　　 5　　+860　　2710　　41000　　 320 　　-115　　 203　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 280 　　-120　　　27　
　　 1　　+840　　3210　　40500　　 250 　　 -95　　 185　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 235 　　 -90　　　24　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 225 　　 -85　　　36　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 210 　　 -90　　　24　
　　23　　　　　　3620　　40000　　 200 　　 -70　　 296　