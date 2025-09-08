日経225オプション10月限（8日日中） 4万7000円コールが出来高最多2189枚
8日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5011枚だった。うちコールの出来高が7560枚と、プットの7451枚を上回った。コールの出来高トップは4万7000円の2189枚（65円高130円）。プットの出来高トップは2万5000円の694枚（2円安12円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 1 60000
3 1 59000
6 2 58000
25 2 57000
5 3 56000
70 3 55000
108 +2 4 54000
95 +4 6 53000
256 +7 10 52000
272 +8 14 51000
413 +14 24 50000
673 +22 39 49000
829 +39 72 48000
2189 +65 130 47000
488 +105 235 46000
84 +125 280 45750
208 +125 315 45500
20 +155 365 45250
10 +200 405 45125
620 +150 420 45000
57 +245 500 44750
10 +250 540 44625
697 +215 565 44500
7 +280 625 44375 1595 3
15 +310 665 44250
6 680 44125
172 +240 740 44000 1360 6
1 +395 885 43875
18 +375 865 43750 1225 12
43625 1150 6
107 +330 985 43500 1075 45
4 +335 1045 43375 1030 7
43125 915 6
25 +335 1240 43000 865 -250 172
42875 805 3
3 +490 1415 42750 760 -340 24
1 +460 1540 42500 670 -220 101
42375 635 2
42250 590 -280 14
42125 550 -240 6
8 1885 42000 530 -180 167
41750 460 -170 51
41625 435 3
5 +685 2425 41500 420 -140 393
41375 375 -160 110
41250 360 -150 29
5 +860 2710 41000 320 -115 203
40750 280 -120 27
1 +840 3210 40500 250 -95 185
40375 235 -90 24
40250 225 -85 36
40125 210 -90 24
23 3620 40000 200 -70 296
