日経225オプション11月限（8日日中） 2万2000円プットが出来高最多206枚
8日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は727枚だった。うちプットの出来高が570枚と、コールの157枚を上回った。プットの出来高トップは2万2000円の206枚（1円安20円）。コールの出来高トップは4万5000円の47枚（230円高770円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
8 32 52000
32 +24 51 51000
10 +31 77 50000
9 +60 140 49000
3 +100 320 47000
25 +260 520 46000
10 620 45500
4 685 45250
47 +230 770 45000 2385 1
44000 1820 1
1 1485 43500
8 1490 43250 1390 1
42750 1230 4
41500 780 25
40000 450 1
39000 345 8
38000 265 26
37500 225 -25 29
35500 140 -20 10
34500 100 2
31000 67 -6 2
29750 56 1
27000 35 1
25000 27 -3 203
22000 20 -1 206
18000 10 -3 3
16000 10 0 11
15000 8 -3 1
14000 7 12
13000 6 21
10000 4 0 1
