　8日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は727枚だった。うちプットの出来高が570枚と、コールの157枚を上回った。プットの出来高トップは2万2000円の206枚（1円安20円）。コールの出来高トップは4万5000円の47枚（230円高770円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 8　　　　　　　32　　52000　
　　32　　 +24　　　51　　51000　
　　10　　 +31　　　77　　50000　
　　 9　　 +60　　 140　　49000　
　　 3　　+100　　 320　　47000　
　　25　　+260　　 520　　46000　
　　10　　　　　　 620　　45500　
　　 4　　　　　　 685　　45250　
　　47　　+230　　 770　　45000　　2385 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　1820 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　1485　　43500　
　　 8　　　　　　1490　　43250　　1390 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42750　　1230 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 780 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 450 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 345 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 265 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 225 　　 -25　　　29　
　　　　　　　　　　　　　35500　　 140 　　 -20　　　10　
　　　　　　　　　　　　　34500　　 100 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　67 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　29750　　　56 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　35 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　27 　　　-3　　 203　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　20 　　　-1　　 206　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　10 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 8 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 7 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 6 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 4 　　　 0　　　 1　


株探ニュース