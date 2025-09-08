加藤ミリヤ、デビュー21周年記念日にプレミアムなライブ開催と新曲リリースを発表
9月8日にデビュー21周年を迎えた加藤ミリヤが、『加藤ミリヤ 歌の会 vol.6 Premium Live 2025 Powered by JBL』の開催を発表した。
■『加藤ミリヤ 歌の会 vol.6 Premium Live 2025 Powered by JBL』開催を発表
このライブは普段のワンマンライブと異なり、観客は飲食も楽しみながら贅沢な時間を堪能できるものとなっている。
■2025年初となる新曲「#東京LIFE」を9月17日にリリース
また、9月17日に2025年初となる新曲「#東京LIFE」のリリースも発表。
東京での華やかな生活とその裏に垣間見える寂しさや不安を描いたリリックと、令和サウンドにトレンドの平成エッセンスを巧みに融合させた、ポップで中毒性のある心地よい楽曲となっている。
■ライブ情報
『加藤ミリヤ 歌の会 vol.6 Premium Live 2025 Powered by JBL』
12/03（水）東京・ビルボードライブ東京
12/08（月）東京・ビルボードライブ東京
12/16（火）神奈川・ビルボードライブ横浜
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「#東京LIFE」
■関連リンク
加藤ミリヤ OFFICIAL SITE
https://sp.miliyah.jp/i/?