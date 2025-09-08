アクシージア、前期経常を61％上方修正

アクシージア <4936> [東証Ｓ] が9月8日大引け後(17:00)に業績修正を発表。25年7月期の連結経常利益を従来予想の3.4億円→5.4億円(前の期は11.2億円)に61.2％上方修正し、減益率が69.7％減→51.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.1億円→4.2億円(前年同期は3.8億円)に97.2％増額し、一転して10.5％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、概ね前回発表予想通りとなる見込みです。 一方、営業利益につきましては、利益率の高い中国EC売上を想定よりも伸ばすことができたことから、前回発表予想を上回る見込みとなりましたので、上記の通り、業績予想を修正いたします。 また、経常利益につきましては、為替が想定よりも円安に推移したことにより、前回発表予想を上回って着地する見込みです。 親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、上記の通り経常利益が上振れる見込みであることに加え、前回発表予想時には保守的に検討してのれんの減損損失を織り込んでいたものの、検討の結果、今回の決算においては減損損失の計上を行わない結論となったため、前回発表予想を上回る見込みです。 なお、今回の業績予想の修正に伴う配当予想の変更はありません。

