Chara、長男・佐藤緋美とイベント共演で2ショット「口元そっくり」「幸せそうな良い笑顔」「いい写真だぁ〜」 元夫は浅野忠信
アーティストのCharaが7日、自身のインスタグラムを更新。「Chara With HIMI で初ステージは『京都未来創造フェスティバル』に参加しました」と報告し、元夫で俳優・浅野忠信（51）との長男で、俳優・佐藤緋美（さとう・ひみ／25）との親子2ショットを公開した。
【写真】「幸せそうな良い笑顔」「口元そっくり」Chara、長男・佐藤緋美の親子2ショット
親子でのイベント共演を振り返り、Charaは「この2人組なんていうか、まぁ家族なんですがー 表立って2人では活動してないのでリーダーは緋美さんかな」とコメント。
続けて「チャラ母ちゃんは普段やらないバランスで面白さと神秘的な物も感じてまたやりましょう！と思いました」とつづり、“再共演”に含みをもたせた。
この投稿に対し、ファンからは「ライブ行きました！とってもとっても良かったです！」「かわいい CharaさんもHIMIくんも幸せそうな良い笑顔」「素敵過ぎる 最高ファミリー」「お洒落で可愛い過ぎる親子」「口元そっくり」「いい写真だぁ〜」など、さまざまな声が寄せられている。
