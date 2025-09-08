アルピー平子、“3人の娘”と仲良し4ショット「やだっかわいい」「こんなすてきなお父さんうらやましいよーー」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が5日、出演するテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。3人の“娘”を演じる星乃あんな、宮崎莉里沙、日下莉帆とのほほ笑ましい“親子”動画が公開された。
【動画】「こんなすてきなお父さんうらやましいよーー」“3人の娘”と仲良く手を振るアルピー平子
平子は、主人公・雀の同期で、3児の父であるドラマオリジナルキャラクターの黒木を演じている。SNSの投稿では、「今回は黒木家に、告知をしていただきました 黒木（#平子祐希）が、告知動画に初登場 元気いっぱいです」のコメントとともに、4人が仲良く手を振りながらドラマ放送の告知をする動画がアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「黒木家の告知、やだっかわいい」「息ぴったりで可愛い〜」「リアル三姉妹の親としては娘ちゃん達が可愛すぎました」「素敵な家族 黒木さん大好き〜」「こんなすてきなお父さんうらやましいよーー!!」「黒木パパー！平子さんの供給たくさんで嬉しい」「黒木家癒し」などの反響が寄せられている。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司浩平が演じている。
【動画】「こんなすてきなお父さんうらやましいよーー」“3人の娘”と仲良く手を振るアルピー平子
平子は、主人公・雀の同期で、3児の父であるドラマオリジナルキャラクターの黒木を演じている。SNSの投稿では、「今回は黒木家に、告知をしていただきました 黒木（#平子祐希）が、告知動画に初登場 元気いっぱいです」のコメントとともに、4人が仲良く手を振りながらドラマ放送の告知をする動画がアップされた。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司浩平が演じている。