ÅÄºê»ËÏº»á¡¡ÀÐÇË¼óÁê¼Ç¤¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¡Ä¾®ÀôÇÀÁê¤È¤Î¡Ö»ö¼Â¾å¥µ¥·¡×²ñÃÌ¤ÎÉñÂæÎ¢·ãÇò
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅÄºê»ËÏº»á¤¬8Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¼Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿»°¼Ô²ñÃÌ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï7Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡¢¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ë¤è¤ë»°¼Ô²ñÃÌ¤¬¼Ç¤¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¡×¤ä¡Ö¼óÁêÂà¿Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢¼«È¯Åª¤Ê¼Ç¤¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MC¤ÎµÜº¬À¿»Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö²ñÃÌÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡È±äÌ¿¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Àè½µ¤ÎÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ë²ñÃÌ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎÍ¼Êý¤ËÀÖÂôÂç¿Ã¤¬µ¢¹ñ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²óµÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¼Ç¤¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡ÖÅÚÍËÆü¤Î¿û¤µ¤ó¤ÈÀÐÇË¤µ¤ó¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤È¤Î²ñÃÌ¤¬Ìó2»þ´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¿û¤µ¤ó¤È²ñ¤ï¤ì¤Æ¤ëÃÊ³¬¤Ç¼¤á¤ë¼¤á¤Ê¤¤¤ÎÏÃ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿û¤µ¤ó¤¬È´¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ÈÀÐÇË¤µ¤ó¤¬»ö¼Â¾å¥µ¥·¤Î·Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤ä¤ï¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÀÆü²ñ¸«¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¡ÈÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦À®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¿ïÊ¬¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤³¤³¤Ç°ú¤«¤ì¤¿Êý¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¼ÂÀÓ¤¬»Ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÁíÍý¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£