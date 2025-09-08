Image: Florence Ion / Gizmodo US

2024年9月21日の記事を編集して再掲載しています。

2023年iPhone 15を購入した人の中にも、iPhone 16の発表を見て「いっそ下取りにだして買い替えを…」と思っている人もいたのでは？ 本記事は、iPhone 15からの買い替え迷い人のためのガイドです。

ポイントは2つ：カメラコントロールボタンとApple Intelligence

iPhoneの買い替えを悩んでいる人が着目すべきポイントは2つ。カメラコントロールボタンとAppel Intelligenceです。

Apple著名アナリストのミンチー・クオ氏は、予約時点での予約数はiPhone 16は2023年のiPhone 15には及んでいないと語っており、例年よりもiPhone 16への興味や興奮が薄いことがわかります。

ハードの変化：カメラ関連

iPhone 16はハードウェアのアップデートが大きく、CPUがよりパワフルになり、バッテリーもちが向上しています。

なによりカメラコントロールボタンが搭載されました。端末サイドにあるボタンからカメラアプリにアクセス、撮影が可能。また、簡単なカメラ設定もここで行なえます。

iPhoneがついにデジカメ化した！という声があるとおり、ハードとしてカメラが強く意識されています。ただ、デジタル一眼レフ感を味わえるのはもうちょっと先。リリース時は、非公開の機能もあります（後述します）。

カメラコントロールボタンは、「タプティックエンジン」を使ったボタンなので、浅く押す、深く押す、指で撫でるなど多様な動きが可能。ボタンを押すことで、ホーム画面・ロック画面からカメラを即起動ができます。カメラアプリ内ではボタン押し＝シャッターで撮影ができます。ボタンを指でスライドすると、ズームや露光、奥行きなどカメラの設定操作が可能。

一眼レフユーザーが、カメラコントロールボタンと聞いて最も期待しているのは、シャッターボタンとしての性能。半押しすることで、被写体にフォーカスを合わせることができます。

また、カメラコントロールボタンはApple Intelligenceとも連動しており、撮影したモノの情報、例えばコンサートのポスターやパーティーの招待状に書かれた情報を読み取り、カレンダーに追加するという流れも可能。

カメラそのものもアップデートもあります。無印モデルのメインの48MPカメラは「Fusion」カメラになり、超広角は12MPでマクロ写真撮影に対応。空間写真・動画の撮影も可能。Proモデルは、超広角が48MP。12MP望遠は光学5倍ズームです。

また、iPhone 15ではProシリーズのみだったアクションボタンが、iPhone 16では全モデルに搭載。アクションボタンはサイレントモード発動（デフォルト）含め、懐中電灯つけたり、翻訳機能を発動したり、アプリのショートカットとして使ったりとユーザーが好きに設定できる機能。アクションボタンの存在によって、タッチスクリーンではなくあえての物理ボタンの便利さを実感した人も少なくなかったはず。

iPhone 15よりもパワフル

iPhone 15/ 15 Proとは異なり、iPhone 16は全モデルでA18チップを採用。ただし、同シリーズとはいえ、高位機種であるiPhone 16 ProはチップもPro仕様。A18 Proチップは、A17とCPUは同じながらも、メモリ帯域幅が17％増えたことで、AI処理能力が高まっています。

A18は、A16 BionicよりもCPU性能が30%アップ。また、5コアGPU搭載で、ゲーム性能も向上。A18 Proチップは6コアGPUなので、さらにゲーム性能が高く、前モデルチップよりも20％スピーディだとのこと。つまり、カメラとしてだけでなく、ゲーム機としても性能をあげたということです。

そのほか、iPhone 16 Proは、iPhone 15 Proよりメモリが2GB増えて8GB。これもAIを意識してのこと。

16に買い替える？

iPhone 16に今すぐアプデしたい！ するべき！と思えるのは、2パターンの人。

カメラコントロールボタンに期待していてiPhoneをカメラ化したい場合。もう1パターンは、Apple Intelligenceを誰よりも早く楽しむ環境を整えておきたい場合。

それ以外は、今すぐ買い替えなくてもいいのかも、ね。Apple Intelligenceの場合、いち早く使うことを重視しないならば、iPhone 17を待つという手もあります。