¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡ÖËÍ¤â¿À¸Í¤Ç¿ÌºÒ·Ð¸³¡×¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¡ÖÇ½ÅÐ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¡×¡Ä£²¿Í¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¤È¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ÇÇ½ÅÐÃÏ°è¤Î¾®³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤¬³«ºÅ¤Î°ÕµÁ¤äÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¡Ö¡ÊÇ½ÅÐÃÏ°è¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤¬¡ËÁá¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¸ü°Õ¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇ½ÅÐ¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡×
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¡ÖËÍ¤â¡Ê£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¡Ë¿À¸Í¤Ç¤Î¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢µîÇ¯Ç½ÅÐ¤ÇÂçÊÑ¤ÊÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ÄË¤ß¤È¤«¶ì¤·¤ß¤È¤«Èá¤·¤ß¤È¤«¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡£ËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÌîµå¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾¾°æÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¡Ê»Ù±ç³èÆ°¤ò¡Ë¤Ç¤¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡×
¡¡¡½¡½£²¿Í¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò¤ä¤Ã¤¿°ÕµÁ¤Ï¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¡ÖµîÇ¯¡¢¡Ê¾¾°æ¤µ¤ó¤È¡Ë¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤ÆÈÓ¤â¿©¤Ã¤Æ¡¢¼ò¤â°û¤ó¤Ç¡£¾¾°æÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ìîµå¶µ¼¼¤Ê¤É¡¢²¿¤«°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾¾°æ¡ÖÇ½ÅÐ¤Þ¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£´¶·ã¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÈóÆü¾ï¤Î¿ô»þ´Ö¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£
¡¡¾¾°æ¡ÖºÇ½é¤«¤é¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤é¤½¤ì¤âÆÍÇË¤·¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¡Ö¸µµ¤¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢Ìîµå³¦¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Çºô±Û¤¨¤ò£²ËÜÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¡ÖÇ½ÅÐ½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë»Ò¤É¤â¤Î»þ¤âµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£¸«¤»¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤«¡£
¡¡¾¾°æ¡ÖÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò´ê¤¦¤À¤±¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È¡ÊºÒ³²¤Î¡ËÊóÆ»¤¬¸º¤ê´Ø¿´¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£Æü¤Ï¤»¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
