歌手でタレントの早見優が7日に自身のアメブロを更新。タレントの松本伊代とともに歌手・松田聖子のコンサートを訪れたことを報告した。

この日、早見は「昨日は、ずっと楽しみにしていた松田聖子さんのコンサートに行ってきました！一緒に行ったのは、伊代ちゃん」と報告。「ステージに立つ聖子さんは、今も変わらずキラキラと輝くパフォーマンス すべてがオーラに包まれていて、伊代ちゃんと何度も顔を見合わせながら『やっぱりすごいね！』と感動を分かち合いました」とコンサートの様子を明かした。

また、松田と数十年ぶりに再会したといい「お会いした瞬間に『久しぶりね』と、あの変わらない優しい笑顔で声をかけてくださり、胸がいっぱいになりました」と感激した様子を述べた。「後輩の私ですが、思わず『本当に可愛い！』と何度も言ってしまいました」と振り返った。

コンサート後については「伊代ちゃんと一緒にグッズショップへ。思わずお揃いではっぴを買ってしまい、またひとつ特別な思い出が増えました」と明かした。

最後に「やはり松田聖子さんは永遠のアイドル。青春が蘇るような、忘れられない夜になりました」とつづり、ブログを締めくくった。