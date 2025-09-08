◇卓球WTTコンテンダー アルマトイ(9月2日〜7日、カザフスタン)

卓球WTTコンテンダー アルマトイが7日まで行われ、日本勢は5種目中3種目を制しました。

女子シングルスでは、カットマンの橋本帆乃香選手(世界ランキング12位)が中国の覃予萱選手(同43位)を4-0の圧勝。今大会は中国の若手選手や準決勝で何卓佳選手(同20位)など、中国選手4人を倒し頂点に立ちました。

橋本選手は世界のトップ選手が集った先月のヨーロッパスマッシュでは、3回戦で王芸迪選手(同5位)を撃破。2人の中国選手に勝利しており、中国勢相手に強さをみせています。

男子シングルスでは、戸上隼輔選手(同23位)が中国の周啓豪選手(同40位)を4-2で破り、大会制覇。

女子ダブルスでは橋本選手と佐藤瞳選手のカットマンペアが中国の石洵瑶選手と銭天一選手を下し、日本勢が5種目中3種目で優勝を飾りました。

また男子ダブルスは松島輝空選手と戸上選手のペアが準優勝。混合ダブルスでは英田理志選手と橋本選手のペアが3位となり、日本勢は全種目で表彰台に立っています。

橋本選手や戸上選手は9日から開催のWTTチャンピオンズ マカオにもエントリー。この大会には世界ランクトップの中国勢もエントリーされています。

▽日本勢結果上位〈男子シングルス〉優勝:戸上隼輔3位:吉山僚一〈女子シングルス〉優勝:橋本帆乃香3位:横井咲桜〈男子ダブルス〉準優勝:松島輝空・戸上隼輔ペア〈女子ダブルス〉優勝:橋本帆乃香・佐藤瞳ペア〈混合ダブルス〉3位:英田理志・橋本帆乃香ペア