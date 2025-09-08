¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬²¼¹î¾åÀÀ¤¦¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£¸Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤Ï£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨£µ¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÏ¢¾¡¤â¤«¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤È¾å¤¬¤ë¡£
¡¡£·Æü¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¼ó°Ì¤ÇÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤¬Í¥¾¡¡£¥Ç¡¼¥²¡¼¥à³«ºÅ¤À¤Ã¤¿Æ±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ä¤êÊÖ¤½¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤âµ¯¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï£Ã£Ó¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£ÅöÁ³¡¢¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ïºå¿À¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖËÍ¤é¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈµÕ½±¤Îµ¡²ñ¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤¦¸Í¶¿¡£¡Ö¡Êºå¿À¤Î¡ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ËÍ¤é¤Ï£²°Ì¤ò³Î¼Â¤Ë»à¼é¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï£±»î¹ç£±»î¹çÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡££´°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¡Ê¤Î½ç°Ì¡Ë¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±»î¹ç£±»î¹ç¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÀïÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£